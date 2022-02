"Vivía en un jacalito, ahora será en un castillo": habitante de Ciudad Perdida

Las hermanas Lizardi desde que nacieron en los años 60, del siglo pasado, hasta septiembre de 2020 vivieron en Ciudad Perdida, en la calle Héroes de la Intervención, en Tacubaya, un predio que hasta 2020 era de casas de láminas de cartón y asbesto, piso irregular y donde hasta los años noventa pudieron tener su propia toma de agua colectiva.

María de los Ángeles y Norma Laura Lizardi recuerdan que, en su casa, la sala era también la cocina y el comedor, que se bañaban a jicarazos y hasta que se mudaron a otro domicilio mientras el Instituto de Vivienda demolía sus jacales para sustituirlos por nuevos departamentos, comenzaron a bañarse con regadera.

Pero a partir del 28 de febrero de este año eso quedará en el recuerdo, cuando reciban las llaves de su nuevo departamento, en lo que será Unidad Ciudad del Bienestar, en el mismo predio, donde tendrán baño propio que no compartirán con otra familia, un piso liso y donde podrán escoger incluso el color de la pintura para sus paredes. La edificación fue levantada como parte de una promesa de campaña de Claudia Sheinbaum, contó con recursos del Invi y será a fondo perdido, o sea que los vecinos que vivían en Ciudad Pérdida no deberán pagar por él.

"ESTO ES UN CASTILLO"

Por ello es por lo que ninguna de ellas oculta su felicidad. María Luisa comparte con La Silla Rota cómo se siente. Lo hace dentro del departamento aún inconcluso y que ocupará, con una vista al segundo piso. Lo siente más suyo porque está a la altura de donde estaba su jacal.

"Cállese. Si le muestro una foto de mi casa y esta con el mismo paisaje, no hay comparación. Esto es un castillo. Vamos a tener regadera, es tan increíble que nos bañábamos a jicarazos y calentábamos el agua en la estufa. Pero ahora, cállese, ya voy a tener mi recámara para mí, no la voy a compartir con nadie".

"Antes, entraba al cuarto, era la sala, bueno no teníamos sala, el comedor, teníamos un tocador, al fondo estaban las camas, pusimos una cortina para separar, todo estaba en el mismo cuarto, ahora todos van a tener su cuarto. Teníamos una cocina, un baño, eso fue unos 15 o 20 años, lo independizamos, pero era un baño común, entraban hombres y mujeres, te bañabas a jicarazos. Ahora vamos a tener un baño bien padre, con su regadera, su boilercito, un calentador solar, es un cambio increíble", dice entusiasmada.

"ÉRAMOS MARGINADOS"

Por su parte, su hermana Norma Laura no contiene las lágrimas de la emoción al pensar que su nieta dormirá mejor y la familia por fin lo va a hacer separada.

"Vamos a tener un departamento donde voy a ver crecer a mi nieta de 10 años. Ella creció en una camita donde dormía con su papá y mamá amontonados, ahora vamos a estar separados y felices porque van a tener otro departamento por ser otra familia diferente a la mía", asegura.

"Viviré ahora en una casa con servicios, vamos a tener seguridad, bien cimentada donde ya no hay madera, laminas o gatos que hacen ruido al correr por el techo, donde ya no está el perro de al lado o que salgas y te encuentres la rata muerta y la pisas. Es maravilloso porque va a ser una casa bien edificada, pintada, con todos los servicios y vamos a tener una regadera", coincide, con su hermana, aunque en entrevistas separadas.

Norma va más allá y presume que dejarán de ser marginados en la zona, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, cerca de Polanco y Las Lomas de Chapultepec, donde viven algunas de las familias más adineradas de la Ciudad de México, y colindan con la Benito Juárez, que por su nivel de vida ha sido llamada por algunos propagandistas como la Suiza mexicana.

¿Se sentían marginadas?

Siempre éramos marginados, ya no lo vamos a ser, ya nos vamos a notar. Ahora ya sabe la gente que existimos, vivimos en una orilla de la alcaldía, una de las que tiene gente con más dinero, los de Polanco, las Lomas y nosotros los abandonados, los olvidados que nadie nos veía.

A MARCHAS FORZADAS

Las obras de la Unidad van a marchas forzadas. Aunque los edificios ya están terminados, aún faltan los acabados por dentro, la instalación de equipo eléctrico por dentro y de juegos para niños por fuera, colocar ventanas, el aplanado de algunas zonas exteriores, y pintar los exteriores, entre otras cosas.

Alrededor del perímetro se observa una valla protectora con plásticos negros, que le dan un aspecto como de un enorme regalo abierto de manera presurosa. El predio está a una cuadra del Periférico y desde ahí es visible el segundo piso. Un poco más lejos está el Viaducto, la estación del Metro Tacubaya y el Metrobús cuya terminal está ahí y va hasta Tepalcates.

Los 16 edificios de cinco pisos cada uno que albergarán a 185 departamentos de 51 metros cuadrados cada uno, se encuentra en un predio encima de una zona donde había minas, por lo que antes de su construcción se hicieron estudios de mecánica de suelos.

Otra de las vecinas que desde que nació vivía ahí es Rosa María Caudillo. Como las hermanas Lizardi, también está ansiosa porque ya está en la antesala de recibir su departamento. Entrevistada afuera de él, donde además se encontraba la parte del predio donde estaba su casa, tiene una mezcla de sentimientos. Reconoce que cuando tiraron la casa, sintió nostalgia.

"Cuando comenzaron a tirar comencé a sentir bien feo porque vivía aquí enfrente y ese día saqué a mi perrita, la excavadora estaba rompiendo los vidrios, entré en depresión. Mi nieta me preguntó, ´¿qué tienes abuela?´ Le contesté que acababa de pasar por acá y tiraron los vidrios. Ella me apapachó y me dijo ´vamos a estar mejor´. En ese momento dije ´qué bueno mi mamá ya no está, le habría hecho daño moralmente. Pero ahora pienso que me hubiera gustado que ella viera esto", agrega.

De 60 años, recuerda que fue su mamá la que llegó ahí, proveniente de la Escandón, pero sus orígenes se remontan a Texcoco, estado de México, de donde era su abuela.

¿Cómo recuerda Ciudad Pérdida?

Lo más complejo era que no teníamos agua potable en las casas, era el sufrimiento, teníamos que ir a acarrearla y buscarla, en 11 de abril y Becerra había una llave pública. Si se iba el agua ahí o había mucha gente teníamos que ir más abajo. Becerra es aquí donde termina Héroes de la Intervención y otra cuadra para abajo, la bajadita era lo conflictivo. Diario teníamos la mala costumbre de tomar agua, lavar y usarla para el baño -ironiza.

"Después vinieron a poner un tanque en medio de la Ciudad Pérdida con llave y había lavaderos alrededor, ahí pusieron agua más cerca y veníamos a acarrearla".

DE PELÍCULA

Aunque la Ciudad Perdida parecía excluida de la vista de las autoridades, no lo estuvo del ojo del gran cineasta Ismael Rodríguez, quien en 1986 filmó ahí parte de la película Olor a muerte, protagonizada por Gilberto Gazcón y Alma Delfina, entre otros.

En la película, Gazcón, que interpreta a un expandillero que se regenera y busca ser doctor, llega a Ciudad Pérdida, acompañado del personaje de Delfina, recorren los pasillos estrechos y sucios, y son encarados por un supuesto grupo de habitantes de ahí, que los amenazan de muerte, hasta que los protagonistas les revelan que salvaron a uno de ellos, con lo que son recibidos de otra manera.

La ficción no estaba tan lejos de la realidad, y hubo una época en que reinaba la inseguridad, pero también los abusos policíacos y la estigmatización en contra de quienes vivían ahí, recuerda María de los Ángeles, con su voz juvenil y su dicción perfecta.

"Hemos visto muertes en algunos pleitos de vecinos, de gente que no es de aquí, que por algún conflicto nos tocó ver a un vecino fallecido en la esquina, otro en el puente de un balazo o que venían a morir acá. Otro muchacho estaba jugando, llegaron, lo balearon y murió. Había mucha inseguridad, lamentablemente por la misma, no puedo decir pobreza, porque todos éramos pobres, pero cada quien pensaba diferente. Había gente que les gustaba tener las cosas fáciles y en el Viaducto era sencillo robar y todos se venían para acá".

"Había de ese tipo de personas que no eran de aquí, otros sí, pero los menos, uno ya sabía y no se metía, pero sí era la inseguridad por el gobierno. ¿Qué más vivimos? Operativos antidroga. Llegábamos y de pronto querías salir a la calle y te decían ´no puedes, había muchos policías y te dabas cuenta de que se venía un operativo. Llegaban, se metían a los cuartos y comenzaban a tirar puertas, se llevaban a gente inocente y de repente también a la que sí era", rememora.

"AHÍ VIENEN LAS JACALERAS"

Ella misma vivió en la zozobra porque tiene un sobrino y temía lo detuvieran arbitrariamente. Afortunadamente no fue su caso, pero atribuye la inseguridad a que las autoridades no los atendían, porque están en la orilla de Miguel Hidalgo y colindan con Álvaro Obregón y Benito Juárez.

"Es el contraste. Yo creo por eso le llamábamos Ciudad perdida, porque estábamos perdidos, como olvidados en la orillita".

¿Había estigmatización?

Ah no, por supuesto, por supuesto. Es más, estos años que trabajábamos y teníamos más posibilidades y medios, pedías una pizza y no te la traían aquí, te decían ven a Revolución por ella, entonces para qué la pido. No se acercan. Un taxi te dejaba en Periférico, no bajaban. Siempre fuimos los rezagados. Incluso nuestros vecinos nos decían ´ahí vienen las jacaleras´. Pero yo he entrado a casas a las que la mía no les pedía nada, porque estaba sumamente limpia a comparación de otras bien construidas, entonces siempre fuimos las jacaleras y ahora vamos a dejar de serlo.

SALINAS ESTUVO AHÍ

Fueron años de espera, de incertidumbre porque el predio no era suyo, de rumores, aunque nunca acompañado de un aviso oficial, de que harían una unidad habitacional, un parque o una plaza comercial ahí. También hubo promesas como la que en 1988 hizo el entonces candidato del PRI a la presidencia, Carlos Salinas de Gortari, de llevarles primero agua y luego comenzar a construir la unidad habitacional. Solo cumplió la primera y en el ocaso de su sexenio. Pero de darles casa nada.

"No nos cumplió ni nos cumplirá, ¿verdad?", dice socarronamente Norma Laura Lizardi.

Pero el hidrante que el gobierno les puso como parte de la promesa de campaña hizo que su papá comprara una manguera de 70 metros y la conectó a su casa.

"Era una friega, que, si un carro la pisó, entonces ve a buscar al dueño del carro, porque era para todos los que vivíamos en Intervención y eran mangueras y mangueras y le sufrimos mucho. Nunca tuvimos baño propio", reitera.

PROMESA DE CAMPAÑA

Tanto las hermanas Lizardi como Cedillo recuerdan que, en 2018, se hizo una luz para que cambiara su situación.

El candidato a alcalde, el morenista Víctor Hugo Romo, se acercó para ofrecerles cambiar la situación, y después fue la entonces candidata a jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la que se comprometió a construir una unidad habitacional para ellos.

Ya en el cargo, Sheinbaum cumplió y se hizo un censo para saber quiénes serían los beneficiarios de los 185 departamentos con que contará la unidad.

"Tan cumplió que nos dijo en 2019 y en el mercado de Tacubaya nos dio la noticia que iban a ser gratis, con la ayuda del Invi", recuerda Rosa María Caudillo. Por su parte Norma Laura recordó como tenían que hacer un depósito de 30 mil pesos que no tenía a la mano y eso la hizo dudar de que pudiera inscribirse.

"Le hablé a una de mis hermanas y me dijo ´agárralo, ya veremos cómo le hacemos´. Nos censamos en septiembre de 2019. Todavía la jefa de Gobierno hizo una junta y dijo que nos harían departamentos a todos, que no tendrían costo y nos tendríamos que reunir el 30 de abril de 2020, estábamos muy contentos pero la pandemia se vino y empezaron los semáforos rojos y detuvo el proyecto".

"Desde abril de ese año, nos dieron a septiembre y debimos buscar dónde vivir, y no sabíamos lo que era una mudanza, siempre habíamos vivido en Ciudad Perdida y se aplazaron esos meses. Conseguimos un departamento gracias a la ayuda económica que nos dieron de 4 mil pesos y el 13 de septiembre, en plena pandemia de la covid19 nos salimos".

Vieron demoler sus casas y con ellos muchos recuerdos. Pero ahora que ya ven la edificación construida, el tiempo se les hace largo para comenzar a vivir en él. Él año pasado afuera instalaron una mesa para honrar a sus difuntos el 1 y 2 de noviembre, y el 12 de diciembre colocaron un altar a la virgen de Guadalupe.

Tanto María de los Ángeles como su hermana Norma Laura y Rosa María Cedillo dicen que celebrarán el estreno de su nuevo hogar. María de los Ángeles adelantó que en cuanto le entreguen las llaves, celebrará con una taquiza y música.

"Aquí siempre había bailes, voy a invitar a los albañiles y darles un poco de lo que merecen, merecen mucho más. Lo que nos dan no tiene precio, está valuado en tres millones de pesos, vamos a festejar con los amigos que venían a mi casa y que en el lavadero comían o en la calle, donde también se hacía la piñatita porque no había para más. Ya todo mundo dice ´invítenos a la apertura´ y les dije que vamos a hacer una listita. Pero vamos a festejar y dar gracias a Dios en La Villa, también, felices", concluye.

