Viven entre inundaciones, aguas negras y riesgo de covid, denuncian en Edomex

CHOLULA.- Por más de cinco horas, los vecinos de la comunidad de San Pedro Cholula perteneciente al municipio de Ocoyoacac, bloquearon la carretera México -Toluca, luego de que durante cinco días han convivido con aguas negras y más de 80 familias son las que están afectadas por las inundaciones.

En sus casas, el agua supera los 30 centímetros, los suficientes para generar condiciones insalubres y que sus muebles y electrodomésticos se echen a perder. Aunque el gobierno municipal habilitó ya tres albergues cerca de la comunidad, la mayoría de los vecinos se niega a abandonar sus casas.

De acuerdo con Luis, vecino de la zona, desde hace 20 años viven cada temporada de lluvias bajo el agua, sin que el apoyo llegue o que se concluyan las obras prometidas por los gobiernos federal y estatal.

En 2017 se lanzó el proyecto para la edificación de un cárcamo de bombeo para la zona de San Pedro Cholula, mismo que no ha podido avanzar por temas ejidales con la comunidad de San Pedro Tultepec, ya que el predio no ha sido adquirido en su totalidad por las autoridades.

"Ya queremos que lo hagan, es falta de voluntad de ellos (CONAGUA y CAEM). Llevamos casi dos semanas lidiando con las inundaciones porque el drenaje está rebasado pero, en lo s últimos días, ya no se puede, tenemos gente enferma en las casas y no las podemos sacar. ¿De qué nos sirven sus albergues? De nada, eso no soluciona", señalaron los vecinos.

Al momento en la comunidad se tienen seis bombas trabajando para enviar el agua a la zona lacustre; tres de esas bombas son de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y las otras tres son de la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

La zona también es afectada por los escurrimientos de las ciénagas del Río Lerma, cauce que se encuentra al 100 por ciento de su capacidad y temen que genere afectaciones más graves dado que la temporada de lluvias está lejos de terminar.

"Hemos tocado puertas para solicitar ayuda, hoy nuestra comunidad está abandonada, la autoridad municipal brilla por su ausencia. Como vecinos hemos solicitado ayuda, necesitamos letrinas, agua potable, cloro y una jornada médica porque la situación que estamos pasando es muy lamentable. Necesitamos a la Secretaría de Salud, a la CAEM, a la CONAGUA", comentó Rafael Alonso.

"Estamos sufriendo desde hace un mes, en mi casa el nivel ya llegó a un tope, ya no se puede vivir, es una contaminación y un riesgo ahora más con la covid. Queremos que lleguen los apoyos para toda la comunidad, la calle Atlixco siempre la dejan como la fosa, nunca nos hacen caso, los vecinos se mueven para traernos agua, cal, cloro, pero las autoridades no", añadió una vecina.

Es por ello que se decidieron a hacer un bloqueo en una de más principales vías del Valle de Toluca, la carretera que conecta con la Ciudad de México, a la altura de las Plazas Outlet.

Los vecinos sólo levantaron la manifestación hasta que llegaron representantes del gobierno estatal y dieron un recorrido por la zona afectada, sin embargo, señalaron que no dejarán que se quede de nuevo en el olvido San Pedro Cholula y volverán a bloquear la autopista si es necesario.









(SAB)