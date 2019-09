Violencia y una relación tóxica, así es Jorge Luis rumbo a sentencia por caso Lesvy

A más de dos años y cuatro meses del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, el juicio en contra de Jorge Luis "N" ex novio acusado del feminicidio de la joven está por terminar.

Tras seis audiencias, este 26 de septiembre se llevará a cabo la última audiencia del juicio oral en la que se espera que se dicte sentencie mañana pero queda a depender del poder judicial, explica a La Silla Rota la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Luz Estrada.

En los últimos días, la PGJ y las abogadas de la familia de Lesvy Berlín han presentado las pruebas con las que buscan que Jorge Luis sea sentenciado a 50 años de cárcel por feminicidio y de las distintas audiencias estos son los puntos más relevantes acerca del acusado por feminicidio:

- La defensa del acusado trató durante todo el juicio de revictimizar

De acuerdo con reportes del grupo político de apoyo a Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, durante las seis audiencias los abogados que representan a Jorge Luis trató de revictimizar a Lesvy, las amigas que testificaron e inclusive a un perito ya fuera por el consumo de drogas o por la nacionalidad del último médico forense que testificó. Sin embargo, el juez del Ministerio Público del Reclusorio Oriente tipifico como no válidos dichos argumentos de la defensa.

-Los videos

En los videos que la Procuraduría capitalina presentó, se mostraron los últimos minutos de vida de Lesvy: la madrugada del 3 de mayo de 2017, la joven se encontraba con su novio y puede observarse como éste la lanzó al piso cuando trató de abrazarlo.

- Las muestras de ADN y el hallazgo de Lesvy

En una audiencia, peritos entregaron las pruebas de ADN extraídas de las uñas de Lesvy Berlín: tenían sangre seca de Jorge Luis.

Además fue hallada con el cable de la caseta telefónica enredado en el cuello, los ojos cerrados y una lesión en el pómulo izquierdo, describió en una audiencia el Director de Protección de Ciudad Universitaria, Gerardo Loyo.

El médico forense independiente de Guatemala, José Mario Nájera dio uno de los testimonios vitales para el caso pues descartó por completo la versión inicial de la Procuraduría al señalar que no fue un suicidio; este sustentó su argumento en que no hubo nudo en el cable del teléfono público donde fue hallada Lesvy, además de que la joven se encontraba en un estado de indefensión farmacológica por lo que "no era capaz de realizar movimientos firmes" por lo que declarar así que fue un suicidio "no era posible" pues se requería tiempo para determinar las causas y esto era suficiente para determinar que la asfixia fue por estrangulamiento y no por ahorcamiento.

- El aislamiento de Lesvy y la relación tóxica

En múltiples testimonios se coincidió en algo: la relación con Jorge Luis había aislado a Lesvy de sus amigos, familia y planes de vida.

Lesvy tenía varios planes de vida a corto plazo, narra su madre: en diciembre quería viajar a Japón para buscar una beca y así poder ir como traductora a las Olimpiadas, también quería aprender a tocar el violín y estudiar la Licenciatura en Letras Francesas, ya había ido a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a preguntar por el plan de estudios y sus materias; incluso, su madre Araceli Osorio sabía que algo andaba mal en la relación de Lesvy y Jorge Luis pues el día siguiente habían acordado verse para hablar de "algo importante".

"Ella tenía algo qué decirme: que la sacara de ahí, y yo lo iba a hacer. Hubiéramos tomado sus maletas, pero él no la dejó, él la mató. Yo lo hubiera enfrentado, aunque en eso se me hubiera ido la vida", dijo Araceli Osorio.

Amigas de Lesvy también señalaron que desde que la joven andaba con el acusado de feminicidio, habían dejado de frecuentarse.

Con información del Grupo de Acompañamiento Político a la mamá de Lesvy y de las reporteras Sharenii Guzmán, Melissa Amezcua, Andalusia Knoll, Nancy Victoria, Montserrat AE, Hazel Zamora y María Ruiz

fmma