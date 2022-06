Violencia vial y acoso callejero entre los problemas que los ciclistas enfrentan

En México de cada diez ciclistas, apenas una es mujer, por lo que la apropiación de las calles por parte de las que se se trasladan en bicicleta a sus destinos y también la usan para recreación, fue la motivación de Patricia Luna para fundar Bicionarias en 2013.

La bicicleta se ha convertido en ingrediente principal en la vida de Paty, quien ha demostrado que no se necesita un atuendo específico para que la mujer esté al manubrio incluso en la

Zona Metropolitana del Valle de Toluca donde la infraestructura ciclista es casi nula.

Aunque cuando nació Bicionarias eran pocas las mujeres que se animaban a rodar, actualmente tiene presencia en cinco municipios del Valle de Toluca.

LAS MUJERES AL MANUBRIO

Toluca es una ciudad poco amigable con los usuarios de la bicicleta, apenas cuenta con dos ciclovías municipales y la atraviesan dos ciclovías estatales, aún así, desde hace diez años se ha impulsado la movilidad sustentable.

En el último reporte disponible de la asociación Ni Una Muerte Vial Más, se revela que más carreteras y calles más inseguras para peatones y ciclistas a nivel nacional, están en Estado de México y la capital mexiquense no escapa a la estadística.

Tan sólo en 2019, en Toluca murieron 42 ciclistas y 36 peatones en hechos de tránsito, ocupando el séptimo lugar nacional para el primer caso y el quinto lugar, respectivamente.

En cuanto a las vías rápidas con más muertes en las zonas metropolitanas del país, la carretera Toluca-Atlacomulco ocupa el octavo lugar a nivel nacional con 11 hechos. Asimismo, Paseo Tollocan ocupa el lugar 25 de las vías rápidas más siniestradas con siete muertes de ciclistas y peatones.

"Yo me convierto en activista en el momento en el que me doy cuenta cómo la bicicleta me cambió la vida absolutamente, me cambió la perspectiva de la ciudad, mis traslados los empecé a disfrutar, a tejer redes sororas y comunitarias muy fuertes y todo lo que el desplazamiento en el auto no te da. Decidí compartir todo esto para que más mujeres se suban a la bicicleta, viví la minoría en el ciclismo urbano por el miedo y todas las cuestiones a las que nos enfrentamos no solamente como ciclistas, sino como mujeres".

Para Paty Luna, la violencia vial, la inseguridad y el acoso callejero alejan a las mujeres del ciclismo urbano, sin embargo, los beneficios son más.

"Fundé Bicionarias para hacerle saber a más mujeres que las calles son nuestras, por eso nació el 8 de marzo del 2013, en Toluca, pero ahorita hay mujeres empujando políticas públicas en cinco municipios en donde se están enfocando para que tengan un impacto metropolitano porque nosotras como ciclistas nos desplazamos intermunicipalmente".

LA VIDA EN BICI

Cuando Paty Luna pedalea se siente libre, sana, independiente y empoderada pues no depende de nadie más de que sí misma para llegar a donde quiere, así lo reconoce en entrevista con La Silla Rota.

"Cuando tú te llevas, más allá de lo físico o lo espacial, te lleva tu mente a llevar muchos más objetivos y todas estas sensaciones de salud y bienestar es muy bonito compartirlas y es mejor aún ver cómo las mujeres se transforman por sólo subirse a la bicicleta".

Además de demostrar que las mujeres en tacones y vestido pueden pedalear, Patricia se enamoró, casó y ahora materna en este medio de transporte.

"He estado rompiendo todos los mitos de que no se pueden subir a la bici las mujeres, embarazada pedaleé y fue una gestación muy sana, ahora mi hijo también tiene su bici, lo llevo a la escuela en el bicibús y eso es muy reconfortante, el ser motor de cambio, inspirar a otras personas a que si yo lo puedo hacer, ellas también, es todo".

BICIONARIAS AL RESCATE

Además de la rodada de altura, con tacones, con la que busca mandar un mensaje de respeto a las mujeres, también se han lanzado programas como el bicibús escolar con el que madres se organizan para llevar a sus hijos al colegio juntas y rodando, así como acompañamiento ciclista en especial durante el confinamiento, cuando mujeres de la misma colonia eran conectadas por Paty y las chicas de bicionarias para que salieran a despejarse del encierro juntas.

"La bicicleta no solamente nos está rescatando de todos los problemas sociales que conocemos como contaminación, cambio climático, inseguridad, accidentes, sino que nos ayuda elevar el sistema inmunológico para enfrentar esta crisis sanitaria. Sí, nos duele mucho ver a ciclistas muriendo porque lo único que queremos son ciudades humanas en donde podamos tomar la bicicleta nosotras, nuestros hijos, que las ciudades las podamos recuperar de forma armónica porque son de todos".

RODAR EN LA CIUDAD

Desde el 2015 hay una ley de Movilidad en la entidad mexiquense que prioriza a peatones y ciclistas, sin embargo, la falta de aplicación del texto en la realidad, no sólo ha dejado muertes que podrían ser evitadas con infraestructura y penalidades para quienes no respeten, consideró la también líder del movimiento Bicionarias.

"En México las campañas de sensibilización no funciones, necesitamos medidas punitivas que realmente se hagan cumplir, es decir, que los bandos municipales en la zona metropolitana tengan un apartado especial de movilidad, los y las ciclistas nos desplazamos Inter municipalmente y algunos bandos nos permiten ocupar el carril completo, en otros no, necesitamos que se homologuen para que estemos más protegidos, que se castigue a los automovilistas que no respeten el 1.5 de distancia".

En los últimos seis meses, seis ciclistas han muerto arrollados en distintos puntos de Toluca, tres de ellos justamente sobre avenida Solidaridad Las Torres, por lo que activistas pro movilidad sustentable han exigido no sólo la creación de ciclovías sino una red de educación vial para evitar que las muertes sobre el asfalto se conviertan en lo cotidiano.









