Violencia en el AICM: otros episodios que arriesgaron la seguridad de usuarios

Esta mañana un intento de asalto a un empresario restaurantero en la puerta 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dejó dos personas heridas y un presunto delincuente muerto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se trató de una agresión directa proveniente de un hombre en motocicleta en contra de dos tripulantes de una camioneta GMC, uno de ellos era el escolta del empresario que repelió la agresión e hirió de muerte al delincuente.

Respecto a la muerte del presunto asaltante, el titular de la SSC, Omar García Harfuch señaló que el chofer escolta tenía los papeles en orden que lo acreditaban para portar un arma de fuego; asimismo en los próximos días dará un informe sobre la investigación de los hechos y probables responsables.

OTROS HECHOS VIOLENTOS EN EL AICM

Esta no es la primera vez que algo así sucede en el aeropuerto, pues en junio de 2012 se desató una balacera durante un operativo para capturar en flagrancia a dos policías federales investigados por tráfico de cocaína.

En la zona de comidas el enfrentamiento provocó la muerte de tres agentes federales y destacó por desarrollarse en un área de seguridad nacional, sin embargo pasajeros y el personal del aeropuerto tuvieron que tirarse al suelo para salvaguardar su vida.

"Los dos elementos investigados, al verse descubiertos por la Unidad de Investigación de la Policía Federal realizaron disparos para evitar su captura, con lo que privaron de la vida a tres elementos federales", señaló la Secretaría de Protección.

RECHAZABAN ENTRAR A LA GUARDIA NACIONAL; GAS LACRIMÓGENO PROVOCÓ RIÑA

En 2019, 500 elementos de la Policía Federal que se oponían a ser transferidos a la hoy instalada Guardia Nacional bloquearon el acceso vehicular al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin embargo los policías capitalinos intentaron facilitar el acceso a los pasajeros, lo que desató dos conatos de bronca.

Al lugar llegó García Harfuch para negociar con los manifestantes y pedirles que se retiraran, pero los oficiales federales a cambio pedían que se liberara a su compañeros encapsulados en el conato de bronca; lo mismo pidió Harfuch con cuatro elementos de su tropa, pero no hubo respuesta.

A uno de los policías capitalinos se le cayó una granada al piso, lo que fue interpretado por los federales como una agresión y desató una guerra de gas pimienta entre ambos bandos.

Usuarios del AICM resultaron afectados por el enfrentamiento debido a que el gas pimienta comenzó a afectar sus vías respiratorias; el saldo del desacuerdo fueron 16 personas lesionadas.

Finalmente los manifestantes se retiraron del lugar bajo la promesa de que serían liquidados conforme lo estipula la Ley Federal del Trabajo.

EN OCEANÍA MUERE UN ELEMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL

Sobre avenida Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza una camioneta de carga que salió de la aduana en el AICM y un auto escolta iban rumbo a la colonia Romero Rubio cuando fueron atacados.

Uno de los custodios que acompañaba la camioneta con mercancía era el elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida tras el ataque; los responsables salieron huyendo.

Autoridades de la institución informaron que el elemento estaba de descanso y el arma que llevaba consigo no era de cargo.

"No era un servicio particular, sino institucional y actuó en su calidad de particular", detalló.

DETIENEN A SUJETOS QUE SECUESTRABAN A MIGRANTES EN EL AICM

Cuatro hombres fueron detenidos en agosto de este año acusados de presunto secuestro de migrantes hondureños en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los sujetos posiblemente se dedicaban a la extorsión de migrantes en las inmediaciones del AICM y la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO).

La detención de estos hombres ocurrió en la colonia Industrial Puerto Aéreo sobre la calzada Zaragoza cuando dos hombres solicitaron ayuda de los oficiales que se encontraban monitoreando la zona.

Señalaron que en el estacionamiento de una plaza comercial tenían privados de la libertad a tres ciudadanos hondureños; al llegar al lugar, los policías confirmaron la presencia de los migrantes y detuvieron a los presuntos responsables.

MÁS BALACERAS

En abril de 2014 un hombre en aparente estado de ebriedad abrió fuego en contra del personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando los guardias de seguridad intentaron ayudarlo luego de que volcara su coche frente a la Puerta 2 del aeropuerto.

Después de la agresión, Abdel "N" intentó huir y robar dos vehículos después de destrozar el suyo, sin embargo los oficiales detuvieron al hombre y le aseguraron un arma de fuego; también fue trasladado al Ministerio Público.

LOS ATRAPAN ANTES DE ESCAPAR

Las salas de abordar también se convirtieron en un escenario de detención de delincuentes. En ellas se ha detenido a personas con dinero, droga o bien, con órdenes de aprehensión en su contra.

En julio de este año tres personas fueron arrestadas con más de cien millones de pesos, dos eran empleados de una empresa de traslado de valores; además en marzo, en la zona de aduanas 9.96 kilogramos de metanfetamina vertida en empaques de gelatina y azúcar refinada fue decomisada; asimismo en julio detuvieron a Axel "N" uno de los presuntos agresores sexuales de Ainara.

