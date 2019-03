Violencia cotidiana, Leslie fue agredida por chofer

FRIDA MURIEL MENDOZA ARRUBARRENA 07/03/2019 09:33 p.m.

"Fui víctima de un ataque machista", recuerda Leslie el pasado 4 de marzo cuando un hombre, identificado como un presunto chofer de Uber, la atacó durante una discusión en la calle.

La joven iba a pagar unos recibos y se estacionó en la calle de Zempoala esquina Eje 5 Sur en la esquina donde se ubica una base de taxis.

Un chofer de Uber se acercó a mi lugar a decirme que no me podía estacionar ahí y me moví pero le dije que no tendría por qué hacerlo, inmediatamente comenzó a agredirme junto a otros cuatro hombres. Me dijo 'pinche vieja' y que me callara", cuenta.

Sin embargo, la agresión no solo se quedó en palabras.

"Me dijo cállate pinche vieja por eso las matan por hacerla de a pedo por todo. Después me aventó café a la cara", cuenta

Leslie explica que el café estaba tibio y que gracias a eso no le quemó el rostro.

"Podría haberme desfigurado la cara solo porque le dije que no me hablara así por ser mujer", dice.

Posteriormente el chofer le dijo que no hablaría hasta que viera "al hombre de su casa", pero cuando el padre de Leslie llegó, el chofer huyó "y por poco los atropella".

Hoy que salí de mi casa no imaginé que pasaría esto y regresaría asustada, agredida y sin tener justicia porque nunca llegó la patrulla", cuenta.

Al día siguiente, Leslie fue con Policía de Investigación y al presentar su denuncia y solicitar los videos de las cámaras de vigilancia para identificar al agresor, las autoridades le respondieron que en el lugar "las cámaras no funcionan".

fmma