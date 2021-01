"Vine desde Hidalgo al Registro Civil y no sabía que cierra los viernes"

Este viernes, la señora Juana García viajó desde Pachuca, Hidalgo, a la Ciudad de México, para obtener un acta de defunción de su padre, con el fin de realizar el trámite que le permita resolver el que su casa haya quedado intestada, tras la muerte de quien le dio la vida; sin embargo, se encontró con que las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, ubicadas en Arcos de Belén, en la colonia Doctores, están cerradas.

Y es que, de acuerdo con carteles que fueron pegados en la puerta de acceso a estas oficinas de la Ciudad de México, solo están funcionando de lunes a jueves, de las 09:00 a las 16:00 horas, mientras que los días viernes permanecen cerradas al público, aunque los nuevos horarios no fueron publicados en su portal de internet.

"Me hice dos horas y todavía tuve que caminar de la estación Hidalgo para acá porque está cerrado y no hay transporte, y para que esté cerrado. Voy a tener que venir el lunes porque me urge el acta, aunque afortunadamente el trámite es rápido, porque ya vine en noviembre, pero no me alcanzaron las copias que me llevé y me están pidiendo más", asegura.

Como ella, Patricia Juárez, habitante de Texcoco, en el Estado de México, también acudió este viernes y se encontró con las oficinas cerradas para tramitar un acta de nacimiento que no aparece en sistema.

"Son dos horas de trayecto para nada, pero ni modo. La verdad fue mi culpa porque ya me di cuenta que, en las redes sociales, sí dice que solo de lunes a jueves están trabajando por la contingencia", mencionó.

IMPERA EL DESCONOCIMIENTO DE HORARIOS

Hasta estas oficinas, arribaron hoy decenas de personas, una tras otra, quienes llegaban a tramitar actas de nacimiento, matrimonio o de defunción que no han podido conseguir desde hace dos o tres meses, ante los cambios de horario y de servicio que ha tenido el Registro Civil.

Juan y Mariana acudieron para tramitar un acta de matrimonio que requieren para hacer un préstamo, pero que no han podido generar desde septiembre.

"Vinimos en octubre, pero nos dijeron que la tramitáramos por internet, lo hicimos en línea y nos decía el sistema que teníamos que venir a recogerla acá. No habíamos podido; en diciembre, cerraron nuevamente y ahorita que nos trasladamos hasta acá, otra vez está cerrado. No hay claridad en los horarios", recalcó Mariana.

Yuselmi Gutiérrez acudió con su madre a tramitar un acta de nacimiento para un familiar que se encuentra en Estados Unidos, debido a que, en la oficina del Registro Civil de Naucalpan, solo se están emitiendo actas de defunción. Este trámite, lleva más de un mes solicitándolo.

"Lo que molesta es que no haya quien te dé informes. Yo leí que había kioskos instalados, ¿en dónde están? Entendemos que cierren, pero tendremos que volver, a ver si nos lo tramitan, porque ni siquiera eso sabemos, no dan ni informe", asegura.

En el lugar, una bocina les recuerda a los asistentes que la Ciudad de México se encuentra con el semáforo epidemiológico en color rojo, por lo que solo se podrán tramitar actas certificadas en el horario mencionado.

CUENTAN CON MÓDULOS MÓVILES EN HOSPITALES

De acuerdo con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, en las ventanillas de atención de trámites solo se pueden tramitar actas de nacimiento, matrimonio, defunción y constancias.

"Se cuenta además con dos módulos móviles que laboran las 24 horas y están ubicados en los hospitales Chivatito y Belisario Domínguez, en alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa, respectivamente.

Asimismo, los juzgados 16, 19, 26 y 32, operan con un horario de servicio de 08:00 a 20:00 horas, aunque la caja ventanilla solo opera de las 08:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes.









