Vinculan a proceso a policías cómplices en la fuga de 3 capos del Reclusorio Sur

Vinculan a proceso a un par de elementos de seguridad acusados de estar presuntamente involucrados en la fuga de 3 capos del Reclusorio Sur en la Ciudad de México.

#FGJCDMXInforma Con datos de prueba aportados, un juez de control vinculó a proceso a dos probables responsables del delito de evasión de presos agravado luego de la fuga de tres reos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur https://t.co/mWQApY6FuZ @telediario @LaCronicaDeHoy — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 2, 2020

De acuerdo con el informe oficial se les aplicó prisión preventiva, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras se les vincula a proceso.

Esto debido a que de los 11 elementos de seguridad detenidos sólo Migue Ángel "N" y Emmanuel "N", son los únicos quienes solicitaron un abogado de oficio.

Los imputados se identificaron como agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) en labores de seguridad en el área de aduanas de vehículos y en la Torre Uno de Vigilancia, respectivamente.

A pesar de que las evidencias apuntan a que la evasión de los 3 sujetos sucedió a las 5:50 horas del 29 de enero, la autoridad penitenciaria tuvo conocimiento de esto hasta las 8 de la mañana, informó la secretaria de Gobierno pic.twitter.com/PTCrvbps8B — La Silla Rota (@lasillarota) January 30, 2020

La presunta inocencia

La Fiscalía fijó 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que los custodios permanecerán privados de su libertad durante el proceso.

Sin embargo en la defensa de uno de los imputados, Miguel "N", aseguró que no participó en la fuga de los reos y aseguró que no trabajó en el segundo turno, que en efecto su nombre aparece en las bitácoras, pero no está su firma debido a que no estaba presente.

"Me siento mal porque están cometiendo una injusticia (...) Me duele esa parte, como trabajador no fallé", explicó ante el juez.

También aclaró que el día de la fuga fue su primer día en la aduana de vehículos, porque en los últimos tres meses se desempeñó en el área de aduanas de personas, ante esto solicitó a la Fiscalía que se revisen los videos del primer turno.

"Era mi primer día en aduana de vehículos y vea lo que pasó. Me gustaría que la Fiscalía lo tomara en cuenta, no fallé yo, no falté a mi trabajo", insistió el custodio con el ´uniforme´ de preso.

Emmanuel "N", dijo que en la madrugada del miércoles no estuvo realizando tareas de vigilancia en la torre 1 sino abajo y que recibía los reportes sin novedad.

La fuga

Tres presuntos miembros del cártel de Sinaloa se fugaron del Reclusorio Sur con la ayuda de los elementos del penal.

Los fugados son Víctor Manuel Félix Beltrán "El Vic", hijo del consuegro de Joaquín "El Chapo Guzmán" y otros dos capos de la droga en Sinaloa

