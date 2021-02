Vinculan a proceso a exnovio de cantante punk por intento de feminicio

“Yo soy Danahe, ustedes me conocen como “Bloody” la vocalista de Asociales y soy víctima de intento de homicidio por parte de mi expareja Víctor. Me amenazó de muerte, me dio una golpiza. Desde esta fecha el me ha acosado y asechado. Ha amenazado a mis amistades y familiares. Allanó mi casa e intentó asesinarme acuchillándome”, relata Bloody.