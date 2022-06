VIDEO :"Yo soy necia como usted, pero hago a los pobres ricos": Sandra Cuevas a AMLO

"Quiero decirle presidente que en algo nos parecemos usted y yo: soy necia como usted, luchó como usted, pero yo hago a los pobres ricos, usted hace a los pobres más pobres y quiero decirle a usted presidente de la República Mexicana, a usted doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que por más que me amenacen, por más que me amedrenten, no les tengo miedo y aquí estoy" expresó la alcaldesa Sandra Cuevas.

A través de un mensaje desde la explanada del Deportivo Guelatao, la mandataria apuntó que no tiene miedo al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum a quienes señaló de haber echado a perder al país y a la capital con sus venganzas.

A pesar de los ataques en su contra, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que tanta injusticia es lo que "la mueve", con respecto a la inhabilitación que le dictó el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Además, la alcaldesa de Cuauhtémoc enfatizó que "hay mucha Sandra Cuevas" y seguirá haciendo lo correcto, aunque haya ataques en contra suya.

En su mensaje reiteró al presidente López Obrador que, aunque la persigan tiene algo en común con él: la necedad.

Cuevas recibió el apoyo de alcaldes del PRI, PAN y PRD de cinco alcaldías de la capital. Margarita Saldaña, Lía Limón, Alfa González, Mauricio Tabe y Santiago Taboada, así como de diputados locales.

En este sentido, la alcaldesa sostuvo que seguirá haciendo lo correcto y cree en el respaldo que sus compañeros le brindan. Señaló que han comenzado a perseguirlos por extenderle apoyo, "vamos a seguir trabajando", destacó.

Alcaldes y alcaldesas de la Unión de Alcaldías extendieron su apoyo a Sandra Cuevas (Foto: Twitter/@UNACDMX_OFICIAL)

BV