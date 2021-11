VIDEO "Ya no queremos recoger cuerpos en nuestras calles": habitantes del Edomex

TOLUCA, Méx.- "Ya no queremos recoger cuerpos en nuestras calles, menos de nuestros jóvenes", esa fue la consigna que unió a los habitantes de Toluca Norte para marchar este sábado. Cansados de la ola de violencia y el olvido en el que los ha sumido el gobierno municipal, decidieron alzar la voz.

En las últimas semanas, al menos un cuerpo cada siete días es encontrado en la zona otomí de la capital del Estado de México. El caso más reciente fue el jueves 18 de noviembre, cuando un hombre no identificado fue localizado sin vida flotando en el río Lerma, en los límites entre Toluca y Temoaya.

"Ya estamos cansados, a las autoridades no les importa, la gota que derramó el vaso fue el asesinato de uno de nuestros jóvenes cuando quiso defender a su novia de una violación, ya no más, que lo sepan, ¡ya no más!", comentaron los vecinos.

Unidos como La Asamblea Comunal en Resistencia, marcharon hacia el centro de Toluca tomando a sus hijos de las manos, cantando y gritando. Sin importar el sol de mediodía, avanzaron.

"Estamos invitando a todos los vecinos a que se unan, la mayoría somos mujeres pero los hombres también ya están cansados, hay Feminicidios, asesinatos, asaltos, bueno es que ¿cómo quieren que estemos seguros si no hay ni luminarias? No queremos que nos den la infraestructura de la ciudad porque somos pueblos, somos pueblos originarios y de aquí se abastece la ciudad de agua, lo único que queremos es una vida diga, ¿de verdad es mucho pedir?", añadieron.

Los habitantes de San Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlán y San Pablo Autopan avanzaron desde la Glorieta Galaxia hacia avenida José López Portillo hacia Heroico Colegio Militar, avanzaron por Avenida de los Maestros hasta llegar a Lerdo y de ahí hacia la Plaza de los Mártires.

"Si no tenemos una respuesta y acciones por parte de Juan Rodolfo Sánchez Gómez (alcalde) y su gente, si no vemos un cambio, sépanlo, vamos a tomar otras acciones, ya no vamos a permitir que solo vengan por votos cada que lo necesitan, porque sólo cuando necesitan favores políticas se paran por aquí".

Cuestionados sobre la propuesta de crear policías comunitarias, señalaron que están dispuestos a cuidarse entre ellos si no aumenta la presencia policiaca en la zona.

