VIDEO. Sujeto abandona el cadáver de Susana dentro de un costal en Atizapán

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que Javier "N", presunto feminicida de Susana Posadas, de 29 años de edad, abandonó el cuerpo de la víctima al interior de un costal, el cual dejó en una calle de la colonia San Juan Bosco, muy cerca de la colonia Profesor Cristóbal Higuera.

Este miércoles se indicó que Javier fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los cuales acataron una orden de aprehensión en contra de este individuo.

Familiares de la víctima se presentaron el pasado 26 de marzo para denunciar la desaparición de la mujer, de 29 años de edad, quien salió de su domicilio el día 22 del mismo mes y que de acuerdo con lo relatado, ésta habría acudido a una entrevista de trabajo en la colonia Profesor Cristóbal Higuera.

Asimismo, se reportó que un día antes de realizar la denuncia correspondiente, elementos de la Unidad de Inteligencia e Investigación para Prevención (UIIP) atendieron un llamado de emergencia realizado al 911 en donde se registró el hallazgo de un costal en la colonia San Juan Bosco, en Atizapán.

Al momento de arribar al sitio, se confirmó que era una mujer, por lo cual se le notificó este caso a la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Debido a lo anterior se abrió una carpeta de investigación en la cual se recabaron testimonios que permitieron, junto con las indagatorias de campo, establecer que la víctima acudió al predio ya mencionado, donde fue recibida por Javier "N".

De igual forma, las autoridades señalan que en un determinado momento, ambos, al interior del inmueble, intercambiaron palabras a causa de una discusión, lo cual provocó que el detenido golpeara a la víctima para después estrangularla y causarle una muerte por asfixia.

Después de estos hechos, de acuerdo con las indagatorias, el imputado habría trasladado, a bordo de una carretilla, el cuerpo de Susana dentro de una bolsa negra, a una cerrada ubicada en la colonia San Juan Bosco, donde lo dejó para después abandonar el lugar.

Como parte de las medidas cautelares en su contra, el detenido fue ingresado al penal Juan Fernández Albarrán en Tlalnepantla, Estado de México, donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación legal una vez que terminen las investigaciones.

MODUS OPERANDI

El nuevo feminicida de Atizapán atraía a sus víctimas mediante anuncios de ofrecimiento de trabajo bien remunerado, de medio tiempo y con cómodos horarios. Tras encontrarle relación con el probable asesinato de Susana, agentes de investigación de la Fiscalía lograron su detención y ya se encuentra en un penal, donde indagarán si hay más mujeres víctimas a las que haya asesinado.

Javier "N" es el presunto culpable del feminicidio de Susana de 29 años que el 22 de marzo acudió con el individuo a una cita de trabajo, donde supuestamente contrataría a la mujer para realizar labores domésticas con un excelente salario. De ella ya no se supo nada hasta tres días después cuando vecinos de la colonia San Juan Bosco encontraron un cuerpo desmembrado en un costal y una bolsa.

El individuo atraía a sus víctimas con ofertas de trabajos fáciles y bien remunerados que publicaba en páginas Facebook como en la de "Empleos Nicolás Romero y Alrededores", que tiene 10 mil 200 seguidores, en este sitio es donde en el mes de febrero de 2022, el sujeto publicó uno de sus últimos anuncios: "Solicito ayudante sexo femenino para trabajo de pintura medio tiempo, no se requiere experiencia, los días son a elegir y el pago es al momento parecido al Bodypaint".

Grupos de feministas como La Manada lanzaron una advertencia a las mujeres de la zona para que eviten ese tipo de publicaciones, se hagan acompañar de otra persona cuando acudan a citas de trabajo o peticiones de amistad, y siempre duden de los trabajo fáciles.

En la misma página es común ver anuncios como el siguiente publicado por un usuario del supuesto nombre de Fernan Zetina: "te urge empleo ??? solicito personal de 8 am 2 pm. o de 2 pm a 8 pm. $2400. semanales 18/40 años. (no ventas, no cambaceo, no cobranza) lunes a viernes. respuesta inmediata". En este caso pone como contacto un número de teléfono que contestan sólo por Whatsapp.

Javier "N" fue ingresado este miércoles al penal de Barrientos, donde a decir de familiares de los presos, lo recluyeron en una celda de los dormitorios uno y dos "donde llegan los nuevos y donde les dan su cordial bienvenida".

La captura e identidad del individuo fue gracias a la cámara de vigilancia de un vecino que captó el momento en el que Javier, en una carretilla cargaba dos bultos, mismos que fue a arrojar en la calle mencionada.

Tras su detención y conocerse su identidad comenzaron a surgir historias que se han difundido como la de María, quien dice que vio el anuncio donde ofrecía el individuo trabajo bien pagado de medio tiempo y en días a elegir. "Me citó por la iglesia de la Higuera, pero iba acompañada por mi novio, por más que esperé no lo pude contactar. Más tarde me marcó y me dijo que me recibiría al día siguiente, pero que fuera sola", describió la mujer.

