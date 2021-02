VIDEO: “¿Por qué tomas la Prepa 8, Leonardo?”

Un video que circula en redes sociales se observa cómo jóvenes encapuchados quieren tomar la Preparatoria número 8 de la UNAM, donde un directivo del plantel ubica a los estudiantes Leonardo Aldir de la Concha y Roberto Vera.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 de la noche del pasado sábado 1 de febrero, cuando todos los estudiantes ya se habían retirado y sólo quedaba un grupo de profesores.

“A ver jóvenes, ¿quiénes son los que quieren tomar el plantel? Leonardo, ¿dónde estás?, ven quiero hablar contigo…tú eres exalumno de este plantel , amigo, tú deberías respetar tu preparatoria. Y tú, Roberto, ¿dónde estás Roberto?, exalumno o alumno de prepa 5. ¿Por qué están tomando el plantel, jóvenes? No quedamos en eso”.

- ¿Por qué traes esa arma, por ejemplo?”, pregunta el directivo.

- Es autodefensa, es natural”, contesta uno de los encapuchados.

- ¿Me ves un arma, sólo traigo mis lentes?”, responde el director.

Levanten las manos, señores funcionarios, nos están lesionando los jóvenes encapuchados que no sé ni quiénes son, bueno sí sé quién es Leonardo Albir de la Concha y Roberto Vera, no sé quiénes son y no sé siquiera si son estudiantes”, señala el director.

Acusan a exalumnos Leonardo Aldir de la Concha y Roberto Vera de tomar instalaciones de Prepa 8 https://t.co/lKmdQ2zOyH pic.twitter.com/fI4IIXf3op — La Silla Rota (@lasillarota) February 7, 2020

AJ