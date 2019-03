Video: Mujer golpea a presunto acosador en el Metro

REDACCIÓN 30/03/2019 06:14 p.m.

Una mujer golpeó a un hombre que presuntamente la acosó sexualmente a borto del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Los hechos ocurrieron en la estación Hidalgo, de la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la mujer golpea a un hombre entre la multitud, a quien acusa de haberle mostrado sus genitales.

El hombre termina en el sueño de los golpes que recibe de la mujer. Él niega los hechos, aunque tiene el pantalón rasgado precisamente de la entre pierna.

"¡Hijo de tu pin... ma...! ¡Cállate, pu...! No necesito hue... para partirte tu ma... Te estoy agarrando el pi..., güey. A mí no me vas a hacer tu jalada", recrimina la mujer al acosador.

"Yo no he hecho nada, señora, se lo juro que yo no he hecho nada", responde el agresor.

Los policías intervinieron y detuvieron al sujeto por agredir sexualmente a la mujer.

