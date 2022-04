VIDEO: Mujer agrede a una guardia en Metepec y la llaman Lady Escupitajo

Una mujer fue captada en video en el momento en que gritó y escupió a la guardia de un fraccionamiento de Metepec.

De acuerdo con el material audiovisual, la agresora le reclamó a la vigilante por no dejar ingresar a su empleada doméstica:

"Pedos contigo toda la pinche vida, ¿cuándo te vas a largar? Gorda asquerosa, ¿dónde está mi muchacha? Pero lo haces por joder y te cagas de risa en mi cara, eres una maldita desgraciada".

En el material audiovisual difundido, cuya duración es mayor a los dos minutos, se percibe que la vigilante le pide a la mujer no acercarse, pero en un momento determinado la agresora le grita que es una estúpida, la escupe y luego le propina una bofetada.

"No me escupa", exigió la vigilante; "Lo hacemos todo lo grande que quieras", contestó la mujer; "No me escupa", repitió la guarda; "Te vuelvo a escupir si quiero, estúpida", reviró la otra.

Ante esta situación, la fiscalía mexiquense inició una pesquisa luego de la denuncia que presentó la vigilante del fraccionamiento.

La dependencia especificó que la guardia habría negado el paso por una zona en específico donde se efectuaban reparaciones, lo que provocó que la mujer empezara a agredirla verbalmente.

"La FGJEM continúa con las indagatorias para determinar la probable participación de la imputada en algún hecho delictivo", se especificó.

ET