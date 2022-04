VIDEO: Motociclista golpea a conductor en Lomas Verdes

Un usuario de redes sociales, identificado como Juan G. Vivan, difundió un video en el cual se aprecia que un motociclista golpea a un conductor en Lomas Verdes.

"Hoy en Lomas Verdes. Motociclista rompe cristal de auto con una cadena y golpea a automovilista", escribió.

En el material audiovisual, cuya duración es de siete segundos, se aprecia que el conductor de la moto pelea con el conductor, quien termina recargado en su carro.

Hasta ahora, el video ha sido reproducido 2 mil 564 veces, fue retuiteado 42 veces y recibió 44 likes en Twitter.

"...Si vieras la cantidad de automovilistas que nos cierran el paso por ir viendo el celular, entenderías la reacción de ese biker, no lo justifico, pero lo entiendo", escribió un usuario identificado como @principetenoch.

"Me cagan, obvio no todos, los motociclistas, hacen lo que se les da la gana y no hay nadie que los meta en orden, se meten donde quiera, rebasan rayando coche, si no los dejas pasar se te avientan. Ya, que alguien les ponga freno", reviró @bertha210663.

