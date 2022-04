Nezahualcóyotl.- Los últimos 18 días han sido un infierno para la familia Cruz, luego de la desaparición de su única hija, Mitzy Tonanzin López.

La joven de 18 años, estudiante de excelencia del CCH Oriente, salió de su casa en la colonia Benito Juárez el pasado 8 de abril, a practicarse estudios clínicos de rutina.

Tenía que acudir antes de las 08:00 horas al Issemym de esa localidad para obtener una ficha a la zona de laboratorios.

El trayecto era de apenas 15 minutos a bordo de una combi con dirección a la clínica, pero aparentemente de regreso a casa algo pasó que sus padres ya no la volvieron a ver.

??#VIDEO | Mitzy salió de su casa en Neza a hacerse unos estudios... No regresó



? https://t.co/8RlRt8E7AO



Manuel López pic.twitter.com/MII8rci8O7 — La Silla Rota (@lasillarota) April 26, 2022

"Ella tenía una cita en laboratorios para hacerse unos estudios de rutina, salió alrededor de las siete de la mañana y ya no regreso", contó su madre, Zaraith Cruz.

Debido a que no contaba con dinero, Zaraith sólo le pudo dar 20 pesos a su hija para el pago de su pasaje con el que llegaría a la clínica.

"La toma de muestra es de siete a las ocho de la mañana, por eso yo le di el tiempo a las ocho por si había mucha gente, pero cuando vi que no llegaba me empecé a preocupar.

"Después fui a buscarla y me dijeron que sí había estado. Pasé a las salitas de espera para ver si la veía, pero no estaba, me regrese a la casa para ver si había llegado, pero tampoco", recordó.

Aunque sus familiares la buscaron por calles aledañas, en los laboratorios y hasta en el CCH Oriente para preguntar a sus compañeros, no lograron dar con su paradero.

"La estuvimos buscando aquí en las calles, cerca de su escuela, en el hospital, pero ya hasta el sábado temprano me fui a levantar el acta porque mi hija no había regresado a casa", dijo.

Desde entonces han emprendido recorridos en Nezahualcóyotl y alcaldías de la Ciudad de México para obtener alguna pista que logre dar con su paradero.

"Ya la queremos ver, ya la queremos tener aquí porque nos hace mucha falta, no tenemos idea de lo que haya pasado".

"Es muy amigable, muy sociable, es muy estudiosa", dijo su madre al sostener la ficha de búsqueda Odisea que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"De hecho sí hay cámaras por donde se perdió, pero se borran cada siete días y mi hija ya cumplió más de 15 días. Ahorita mandaron oficios para recuperar las cámaras que más se pudieran, pero no sabemos si se va a poder", lamentó Zaraith.

Mitzy estaba próxima a terminar sus estudios de preparatoria y deseaba ingresar a la carrera de Medicina en Ciudad Universitaria, que por su promedio alcanzaría sin problemas.

"Ella es estudiante de excelencia; de hecho, ya estaba por subir sus décimas este último semestre para alcanzar el 9.7 o 9.8, no sé de verdad qué paso, queremos ayuda".

De acuerdo con Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en 2021 Nezahualcóyotl se ubicó como el segundo municipio con mayores casos de personas desaparecidas del Estado de México, al registrar 102 extravíos de hombres y 93 mujeres.

La lista fue encabezada por el municipio de Ecatepec, con el registro de extravío de 224 hombres y 196 mujeres, mientras que a nivel estatal se reportó un total de 3 mil 965 casos de personas no localizadas en ese año.

ET