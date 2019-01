VIDEO Las redes causaron el pánico: taxista

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 09/01/2019 01:17 p.m.

La sicosis por la falta de gasolina no alcanza a todos en la Ciudad de México, así lo deja claro un taxista que nos contó su testimonio.

Este taxista con 20 años de experiencia culpó a las redes sociales de esparcir pánico entre los capitalinos, lo cual ha causado largas filas para cargar combustible.

"Las redes sociales son las que hacen eso, provocan el pánico, son buenas las redes sociales, pero luego no las usan bien", dijo.

Este hombre asistió a la estación de servicio Hidrosina en Universidad casi esquina con Churubusco, en contra esquina de Plaza Coyoacán, porque ya tenía poco combustible y fue a recargar como si fuera un día normal.

Nos contó que prevé una espera de 15 minutos, y que ya había vivido 4 situaciones similares en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Yo no tengo pánico, total hay que cargar gasolina de todos modos, si no quieren utilizar su carro, se quejan de que la gasolina, ya no usen su carro, yo lo uso porque es mi fuente de trabajo", lanzó.

"Es la tercera gasolinera que visitamos"

Otro automovilista consultado fue Juan José, quien nos contó que su hija estaba haciendo fila desde hace más de una hora y que esta era la tercera gasolinera que visitaban.

"La primera había una fila mucho más grande en Coyoacán, la segunda en Miguel Ángel de Quevedo estaba cerrada porque no tenía gasolina, esta es la tercera aquí en avenida Universidad y llevamos más de una hora haciendo fila", narró.

Agregó que desde ayer por la noche están buscando gasolina y apuntó que en la ciudad de León, Guanajuato, la situación es peor.

Consideró que son muy malas las medidas para enfrentar el huachicoleo y dijo que tiene dudas de que ese sea realmente el problema, ya que para él sucede una mala gestión en la distribución combustible.

