VIDEO: Ladrones le vuelan todas las llantas a un carro estacionado en Chalco

Un video publicado en redes sociales muestra cómo tres sujetos se robaron las cuatro llantas de un auto estacionado en Chalco, Estado de México.

Una cámara de seguridad captó a los ladrones al momento en que llegan en un auto negro; uno de ellos sacó un arma y se puso a cuidar que nadie se acercara, mientras sus compañeros quitaban los neumáticos del automotor.

En el video se aprecia cómo una persona se da cuenta del robo y empieza a discutir con los implicados, pero en ese momento, el sujeto que vigilaba sacó un arma y lo amenazó, diciéndole que se quedara en su casa.

En menos de un minuto, el auto de color blanco quedó sin llantas.

"La oficial dijo que así lo dejáramos"

El usuario que compartió el video denunció que la policía no podía atender el caso porque no hubo personas lesionadas y que no se puede considerar un hurto, ya que no había nadie en el carro mientras los ladrones hacían de las suyas.

aemz