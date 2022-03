VIDEO: Con jalones de cabello, policías de la CDMX someten a menores de edad

Un repartidor de comida por aplicación, identificado como Alejandro Olivares, acusó que fue víctima de abuso de autoridad en la colonia Roma, donde policías capitalinos "se le fueron a golpes".

Y no sólo a él, también a sus hijas, quienes son menores de edad y trataban de evitar que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se llevaran a su papá.

Para eso se interpusieron entre él y los oficiales, pero a través del video difundido en redes sociales se ve cómo una de las uniformadas jalonea a una de ellas, quien al intentar escapar de la agresión fue víctima de "jalones" de cabello en repetidas ocasiones a pesar de los gritos que expresaban dolor.

Olivares narró a La Silla Rota que los hechos ocurrieron a las 15:00 horas de este martes 1 de marzo, cuando circulaba sobre avenida Cuauhtémoc, a bordo de su moto, y un agente le marcó un alto, pero el repartidor no le hizo caso, pues, dijo, el uniformado no era de Tránsito.

"No me puedes detener porque tú no eres Tránsito, como tal pídeme una (unidad) de Tránsito y le enseño todos mis documentos, no tengo problema, traigo mi seguro, mi licencia y mi permiso".

De acuerdo con el repartidor, el oficial que lo detuvo le contestó: "No, no, no, no, aquí es lo que yo diga".

El hombre narró que iban en camino al corralón, cuando se encontraron un Trolebús en la calle de Querétaro, con una camioneta que iba en sentido contrario. "Si estás haciendo funciones de Tránsito, detenla, ¿no?", le dijo al policía, quien le reviró que esas no eran sus funciones.

Posteriormente, al sitio llegaron más elementos. "Que agarran entre cuatro y que me pegan, entonces me prendí con uno y que le doy", acusó el repartidor.

Durante su detención, el hombre contactó a su esposa para avisarle que había sido asegurado, por lo que la mujer se trasladó, junto con sus hijas menores de edad, al lugar en donde Alejandro se encontraba. "Mis hijas acababan de salir de la escuela".

#VIDEO | Policías capitalinos utilizaron exceso de fuerza en contra de las menores hijas de un repartidor.



El repartidor señaló que posee un video en el que se aprecia cómo los uniformados capitalinos también jalonean a las menores, las cuales se interpusieron entre él y los agentes para que cesaran los golpes.

Alejandro Olivares indicó que presentará una denuncia ante Asuntos Internos este miércoles 2 de marzo por lo ocurrido.

A través de una tarjeta informativa, la SSC informó que el policía le marcó el alto al repartidor debido a que circulaba sin placas y permiso provisional, por lo que se le indicó que debía ser llevado al depósito vehicular, por lo que empezaron a caminar.

Al llegar a la esquina de la calle de Querétaro, el ciudadano descendió de la moto y pidió apoyo a los transeúntes y luego empezó a agredir a los uniformados que se acercaron al sitio debido a que la circulación estaba bloqueada.

En relación a un video de una posible agresión a un ciudadano en la colonia #RomaNorte, la #SSC informa que se trató de una infracción a un motociclista que circulaba en el carril de contraflujo; fue llevado al Juez Cívico, #AsuntosInternos ya investiga el caso.

"Posteriormente, al punto llegaron la esposa e hijas del sujeto, quienes lo rodearon para evitar que se continuara con su traslado, lo que generó una discusión y jaloneos con la gente que transitaba por la zona.

"Luego de controlar la situación, el hombre, que fue acompañado por sus familiares, fue llevado en un vehículo oficial ante el juez Cívico, quien definirá la sanción correspondiente", señaló la dependencia local.

Agregó que por lo sucedido, la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento e identificó a los policías, quienes serán citados a declarar para la carpeta de investigación del caso.

