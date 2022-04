VIDEO: "Como va, papá, teléfonos y todo", así asaltan combi en la México-Texcoco

Chicoloapan.- En menos de dos minutos, un par de ladrones lograron despojar de sus pertenecias a los pasajeros de una combi sobre la carretera federal México-Texcoco.

El atraco ocurrió la mañana del pasado 8 de abril, a la altura de la parada de Piedras Negras, en los límites de los municipios de Chicoloapan y Chimalhuacán.

Los hechos fueron captados por cámaras de circuito cerrado de la unidad que circulaba en dirección al paradero del Metro Santa Martha, de la Línea A, uno de los puntos con mayor afluencia en la región.

"Todo mijo, todo", se escucha decir a uno de los ladrones luego de que su cómplice lanza un disparo al techo para atemorizar a sus víctimas.

Momentos antes, los asaltantes subieron a la unidad fingiendo ser usuarios, pero luego, tras analizar a sus víctimas y descartar presencia de policías en las inmediaciones, iniciaron con el atraco.

"Así como va papá, teléfonos y todo", exigieron los ladrones, quienes abandonaron sus asientos y comenzaron a arrebatar todas las pertenencias.

Los pasajeros decidieron entregar sus teléfonos, carteras y dinero en efectivo para no ser agredidos.

Sin embargo, tras reunir el botín, uno de los asaltantes, que portaba chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y cubrebocas negro, decidió quitarle las gorras a tres pasajeros.

Luego de más de un minuto de asalto, el par de sujetos abandonó la unidad. "Apaga tus intermitentes, mijo", "Dale, dale, dale. Yo te digo dónde me bajes carnal", y luego huyeron.

AUSENCIA DE LA POLICÍA

Usuarios consultados por La Silla Rota denunciaron que en las últimas semanas los operativos de seguridad que se habían implementado en la región contra el robo a unidades de transporte prácticamente desaparecieron.

"Ya no hay. Sí empezaron a hacerlos, sobre todo por lo de la muerte del chavo en la México-Puebla de la otra vez, pero ya últimamente no se han visto. No sé a qué se deba que no los dejen permanentes porque sí es un riesgo, la verdad", explicó Gabino, un trabajador de la alcaldía Xochimilco que vive en Chimalhuacán.

El pasado 19 de marzo, un pasajero y un ladrón murieron durante un asalto registrado sobre la carretera México-Puebla, a la altura del municipio de La Paz, colindante con Chimalhuacán y Valle de Chalco, considerados como puntos rojos por los usuarios.

Tan sólo en lo que va del año, se han registrado al menos cuatro robos con violencia en carreteras de la zona oriente de mayor flujo de usuarios que viajan hacia la capital del país a sus centros de trabajo y escolares.

En enero de este año, el propio secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez-Celis, reconoció que el robo a transporte de pasajeros se ha incrementado en las últimas semanas en el Valle de México, con 10 a 20 asaltos al día.

