VIDEO: Atacan montachoques en la colonia Roma; así los puedes evitar

Un hombre y una mujer circulaban sobre las calles de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc cuando un Chevrolet negro se les cerró para fingir un descuido de la pareja y pedir dinero a cambio del daño que presuntamente le ocasionaron.

Esta es una de las tantas estrategias que los montachoques utilizan para extorsionar a la gente, a cambio de no dañar a sus víctimas piden dinero, según ha informado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En el video un hombre de playera y cubrebocas negro y otro más con chamarra azul, playera roja y gorra y cubrebocas blanco se acercan al automóvil estacionado pidiéndoles dinero por un presunto daño a su llanta.

"Aguas con estos estafadores, se nos cerraron y después pidieron dinero para su llanta", advirtió el usuario de Tik-Tok "malditaseatapia".

Como la mujer que iba al volante se negó a la petición e insistió en que esperaran a las aseguradoras automovilísticas para hacer las diligencias correspondientes, el hombre de negro le gritó y con actitud agresiva aseguraba que el seguro no iba a resolver nada.

"Por eeesooo, te saliste maaaal, ¡entiende, aprende a manejar!; el seguro no va a cubrir nada, entiende".

La respuesta de la mujer fue, de nueva cuenta, pedirle que esperara al seguro.

Inmediatamente el hombre de negro simuló retirarse de la ventana de la conductora, pero en su lugar pateó la llanta del coche con fuerza y luego huyó del lugar.

El estruendo espantó a la mujer y le reclamó "¿Qué te pasa?", mientras tanto se veía al hombre de negro con intenciones de regresarse, pero el copiloto de la mujer le advirtió que subiera su ventana.

Sin embargo ambos sujetos se subieron de nuevo al Chevrolet con placas 686-XLZ de la Ciudad de México y siguieron su camino.

¿CÓMO EVITAR LOS FRAUDES DE MONTACHOQUES?

La SSC recomienda, en caso de no tener seguro, no admitir que no se cuenta con uno, pues normalmente los montachoques atacan a personas que no poseen uno.

-Permanecer dentro del vehículo y no caer en provocaciones.

-Llamar a la aseguradora y proporcionar todos los datos de ubicación en forma clara.

-Si el ambiente se torna agresivo, invasivo o extraño, llamar al 911 o denunciarlo a través de la cuenta de Twitter @@SSC_CDMX, así como a través de la App CDMX.

Además, para prevenir un intento de extorsión, los automovilistas deberán mantenerse alerta y verificar que nadie los esté siguiendo, pues generalmente los montachoques estudian a su víctima con antelación; en caso de ser víctima de persecución, los conductores deberán parar en un lugar concurrido y llamar a las autoridades.

