VIDEO: Así amaneció el Ángel de la Independencia; tras dos años, adiós a las vallas

El Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, amaneció este martes sin andamios ni vallas que lo protegieran luego de dos años de trabajos de restauración tras daños por el sismo de 2017 y la intervención de inconoclasia feminista en agosto de 2019.

Mientras los capitalinos dormían, el personal de Servicios Urbanos de la Ciudad de México acudió al lugar y retiró las vallas que aún protegían al monumento que posteriormente se llevó en dos camiones.

?? #Metrópoli | ¡Al fin! Después de dos años de trabajos de restauración, el Ángel de la Independencia le dice adiós a las vallas y andamios que lo protegían. #yn ????

??: @lupitamadrigal1https://t.co/BPrdmFVKN2 pic.twitter.com/m3wsDwwrC9 — La Silla Rota (@lasillarota) October 5, 2021

Los primeros colores que iluminaron "El Ángel", como le llaman comúnmente, fueron el azul y el morado.

Esta reapertura fue aprovechada por algunos de los capitalinos que estaban cerca del lugar y pudieron percatarse del acontecimiento, así que no dudaron en acudir a tomarse una foto frente a la figura.

(Fotografía: Twitter @grawperez )

LAS REACCIONES TRAS REAPERTURA DEL ÁNGEL

Fueron dos años sin que los habitantes de la Ciudad de México pudieran pasar a visitar la estatua, sin las tradicionales fotografías de 15 años, o simples paseos de fines de semana.



En lo primero que los capitalinos pensaron tras enterarse de la reapertura fue en irse a tomar una fotografía; otros sintieron nostalgia luego de no recordar cuándo fue la última vez que vieron al Ángel sin vallas; también hubo quien se quejó y advirtió que volvería a ser "vandalizado".



?? Hace tanto que no veía al Ángel de la Independencia sin las vallas que lo protegían ???? Así luce el Monumento a la Independencia pic.twitter.com/1XKSj9iXsU — Lalo González (@LaloGonzalezM) October 5, 2021

¿POR QUÉ RESTAURARON EL ÁNGEL?

Tras los sismos del 7 de septiembre y 19 de septiembre de 2017, la estructura sufrió una fractura en el fuste de la columna, lo que implicó una restauración exhaustiva.



Este daño tenía como antecedente el terremoto de 1957, en el que "La Victoria Alada", nombre oficial del Ángel, se cayó al suelo, lo que implicó que la columna fuese revestida al interior con un tubo metálico que soportó varias décadas, hasta el 19 de septiembre.



Además en agosto de 2019, durante la marcha feminista que pedía justicia para dos adolescentes que denunciaron haber sido violadas por dos policías de la Ciudad de México, en dos hechos distintos, el Ángel de la Independencia fue intervenido en con pintas que advertían "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas".



(Fotografía: Cuartoscuro)

Hasta hace poco más de un mes todavía permanecía pintada en la base "Viva, que te quiero viva", "Cerdos policías" y "México feminista".



La restauración también se dio por desgaste estructural, pues con el tiempo los relieves de la columna presentaron daños debido a la lluvia y contaminación; los leones que adornan la parte alta del monumento estaban desgastados; los nombres de los héroes de la Independencia ya se habían borrado y las águilas habían perdido sus alas, uñas y plumaje.



La última restauración que se hizo fue hace 15 años y en esta ocasión, Roberto Sánchez, Ingeniero de la UNAM encargado de la rehabilitación, explicó a EFE que la reparación tardó más de lo esperado debido a problemas administrativos, técnicos y por la pandemia de covid-19.



LA HISTORIA DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA

"La Victoria Alada" fue colocada sobre Paseo de la Reforma en 1910, por el expresidente Porfirio Díaz, tras los 100 años del inicio de la Guerra de Independencia.



Fue elaborada por Antonio Rivas Mercado y está colocada en una columna conmemorativa y un mausoleo.



Aunque fue reabierta al público, el mirador todavía permanecerá cerrado.



na