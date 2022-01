VIDEO: "Apaga la combi o te mato"; una vez más, asaltan a pasajeros en Edomex

Una vez más, habitantes del Estado de México fueron víctimas de robo a mano armada mientras viajaban en una combi que circulaba sobre el municipio de Tultitlán.

"A ver chofer, apágame la combi o te mato, puto. Te detono. Apágala, apágala, mi perro, en corto", exigió uno de los delincuentes.

El video fue presentado en el noticiario nocturno de Azucena Uresti para Milenio.

Cuando el hombre ya se encontraba a bordo de la unidad apuntó con una pistola a los pasajeros mientras les pedía que entregaran todas sus pertenencias, celulares, carteras u objetos de valor.

"En corto, los (celulares) chidos, los chidos, en corto", pues es habitual que los pasajeros se armen en contra de los delincuentes y porten celulares viejos o descompuestos para evitar los asaltos.

Una mujer entró en crisis de ansiedad nerviosa tras negarse a soltar el celular: "A ver, dámelo, llévatelo, toma", le decía a su compañero quien mantenía la puerta de la unidad abierta.

Mientras el sujeto seguía pidiendo las pertenencias la mujer se escuchaba de fondo llorando y suplicando que pararan y le devolvieran su credencial del trabajo.

"Pásame el fon, en corto hijos de su puta madre".

Cuando los hombres finalmente se bajaron de la unidad la mujer pidió que pararan la unidad para bajarse de la combi.

-Déjenme bajar, pedía.

-No se baje, no le vayan a hacer algo. No te bajes, le respondieron los otros pasajeros.

"Es que quiero regresarme a mi casa", dijo sollozando.

ASALTOS EN TRANSPORTE PÚBLICO CON VIOLENCIA, COMUNES EN EL EDOMEX

Durante 2021 una horda de asaltos pusieron en alerta a los pasajeros mexiquenses de Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan, Tultitlán, Valle de Chalco... pues por lo menos una vez por semana se viralizaba un video que dejaba ver cómo se volvían víctimas de la delincuencia.

Un caso que detonó los cuestionamientos contra el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez fue el de José Manuel, un chofer de Tlalnepantla que fue baleado en la cabeza y hospitalizado por dos meses en el hospital de traumatología del IMSS en Lomas Verdes.

Ante el suceso, el fiscal aceptó que en 2021 hubo incremento de estos delitos en la demarcación, que con respecto al 2020 incrementaron un 7%.

Los últimos reportes de incidencia delictiva del fuero común, que van de enero a noviembre de 2021 señalan que se levantaron 6 mil 690 carpetas de investigación por robo en transporte público colectivo en el Estado de México, de los cuales 6 mil 162 fueron con violencia.

