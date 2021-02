VIDEO: Agreden policías a conductor en Satélite

Los sujetos portaban armas pero no el uniforme de municipales (Foto: Archivo)

Un comando de policías municipales de Tlalnepantla, ex policías y uno activo de la Fiscalía mexiquense fueron videograbados cuando agredían a un conductor en Satélite.

Ninguno de los municipales usaba uniforme, pero portaban rifles de asalto AR-15 y candados de mano, además de que circulaban en un Malibú con placas NGB3113 con estrobos.





Según señaló la víctima, la agresión ocurrió a las 17:00 horas del lunes, cuando conducía por Circuito Cirujanos.

El Malibú le cerró el paso y sus ocupantes descendieron y se aproximaron a su coche, uno de ellos con un arma larga AR-15, calibre .223.

“Accedí a detenerme para ver cuál era la situación y dejé mi ventana arriba, a la mitad, pero nunca pensé bajarme de mi auto; un ministerial me dijo que me bajara y le dije que no. Mientras eso sucedía otra persona que venía con él caminó alrededor de mi auto para ver qué traía.

Intenté subir mi ventanilla y le aplasté la mano, pero mi vidrio se bajó automáticamente y aprovechó para quitar el seguro, abrir mi puerta e intentar jalarme fuera del carro”, relató el afectado cuyo nombre se omite.

Tras luchar, el hombre pudo arrancar su automóvil y aunque posteriormente fue alcanzado nuevamente por los policías , ya no pudieron abrir las puertas.





Inclusive, según la víctima, intentaron romper una de ellas usando la culata del AR-15, pero como no lloraron regresaron al Malibú y escaparon.

Fuentes del Gobierno mexiquense confirmaron que se inició una investigación en la Fiscalía General de Justicia mexiquense, pese a que el denunciante solo lo hizo a través de su red social.

Policías agreden a conductor en Satélite https://t.co/MBDIjekTfT pic.twitter.com/JRXG5BKt1s — La Silla Rota (@lasillarota) June 26, 2019

Añadieron que se confirmó que entre los señalados hay un elemento activo de la Fiscalía, el cual no iba armado y el resto podrían ser policías y ex policías municipales de Tlalnepantla.

Fuentes de la Policía Municipal de Tlalnepantla revelaron que ya fue identificado uno de los posibles agresores.

Se trata del Erick Durán Carrillo, adscrito a Seguridad Pública municipal desde 2011 y actualmente en activo.