Vida chilanga con covid-19: entre el miedo y la inconsciencia

Cierro la puerta del departamento, me acompaña mi cubrebocas, que desde hace unas semanas se ha vuelto un buen amigo y va conmigo cuando salgo a la calle, aunque sea sólo a la tienda, como en esta ocasión.

En el área común de la unidad habitacional están dos mujeres platicando como si nada sucediera, hablando frente a frente. Si las separan 30 centímetros de distancia es mucho, una de ellas no trae cubrebocas, la otra usa uno, pero lo tiene en el cuello. "Bien pensado, seguro así la protegerá más", ironizo en mis pensamientos mientras bajo las escaleras.

Las dos señoras tiene sobrepeso, un factor que las hace vulnerables a complicaciones si se contagian de covid-19 y que incluso elevan el riesgo de muerte, ya que esta condición está asociada a otras enfermedades como diabetes e hipertensión.

De pronto se escucha que una de ellas tose, como estoy dos pisos arriba no me preocupa tanto, pero no deja de causar temor: ¿y si tiene covid-19? La idea resuena en mi cabeza. Lo peor sucede cuando estoy a escasos cinco metros de ellas, la mujer del cubrebocas en el cuello empieza a toser, ni siquiera se cubre bien con el antebrazo.

La escena me causa una combinación de rabia e indignación. La fulminé con la mirada, con desaprobación, con coraje, ella me sostuvo la mirada, pero la expresión de su rostro fue como de "a ti qué te importa". Ojalá no fuera asunto mío, pero cuando la salud de todos los que vivimos aquí está en peligro, sí me incumbe.

Sorprendentemente, su amiga no se inmutó cuando la vio toser y siguieron platicando como si nada pasara, como si fuera un día normal de primavera y el coronavirus no nos tuviera en aislamiento. Mientras sigo caminando escucho algo de su conversación: "Ay, es que esa tipa es bien borracha y se la pasa de fiesta", dice una de ellas. En fin, echar chisme sigue siendo una prioridad para algunos, tanto como para exponer su vida.

Desde que era niña me fascina salir a la calle, mi mamá decía que iba a algún lado e instantáneamente ya estaba tomada de su mano. Sin embargo, nunca había sido tan difícil salir para hacer las cosas más comunes.

La paranoia es la parte más difícil, pensar que esa chica que va caminando por ahí podría estar contagiada, quizás ese señor que te pide una moneda o el joven que va corriendo en pants por el parque.

Pero cada quien vive la pandemia de una forma distinta y en una unidad habitacional es fácil detectar esa diversidad, desde los vecinos que diario limpian los pasamanos y echan desinfectante en sus puertas, hasta los que no les importa y hacen fiesta en fin de semana.

Los niños son de los que más sufren la cuarentena, pero algunos se dan sus escapadas. Inocencia de ellos, inconsciencia de sus padres, ya que en el país se han contagiado de coronavirus al menos 272 menores.

Una de estas tardes el silencio fue interrumpido por algunas carcajadas, gritos y el sonido de pequeños pies que corrían. Uno de los niños, de escasos seis años, le avienta un globo con agua a otro de ellos, pega en una de las paredes del edificio y se revienta, ambos se ríen y continúan persiguiéndose alrededor de unas plantas. El grupo de niños, algunos ya casi adolescentes, estuvo jugando aproximadamente media hora.

Cual Rapunzel desde su torre, pero con varios metros menos de cabello, los observé desde mi ventana durante unos minutos, ansiando poder volver a sentir esa libertad que todos deseamos recuperar pronto.

Tras seis semanas de aislamiento, cada día entiendo más porque mi perrita se emociona tanto cuando le pongo su correa para pasear, sólo que ahora permanecer en casa es cuestión de vida o muerte.

La odisea de ir al mercado

En tiempos de coronavirus ir a comprar el mandado es el equivalente a pasar una frontera. Ahora lucen cercados con cintas de seguridad, como las que se ponían en las casas en los predios dañados por el terremoto del 19 de septiembre. Están tan presentes en el inconsciente chilango, que cuando uno las ve, pese a su fragilidad, no son traspasadas porque indican peligro.

Un ejemplo son las que fueron colocadas en el mercado Álamos, en la colonia del mismo nombre, en la alcaldía Benito Juárez. Desde el lunes 27 están puestas esas cintas y sólo hay habilitada una entrada. Ahí, un hombre vestido de personal de seguridad, con cubrebocas, obliga a todo el que entra a ponerse gel en las manos.

Al que no porta cubrebocas le ordena ponerse uno, y para los distraídos que desestiman el valor del también llamado barbijo, tiene una montañita de ellos, a 5 pesos cada uno.

Y es que el cubrebocas se ha convertido incluso en un accesorio de etiqueta, un gesto de cortesía: cuando uno ve a otra persona con uno, siente que el de enfrente, el de al lado se preocupa por los demás.

El guardia también está pendiente de que los que llegan al mercado no lo hagan con un perro, que serán muy mejores amigos del hombre pero están fuera de lugar entre los pasillos de venta de carnes y verduras.

A dichas precauciones se suma otra: hay que llevar bolsas propias, porque las de plástico ya están prohibidas. Decenas de años después de comenzar su uso, y cientos de animales marinos atrapados grabados en video, el ser humano se dio cuenta que eran contaminantes.

Dentro del mercado las escenas son disímbolas: el pasillo que da al estacionamiento ya luce cerrado, pero en el pasillo de frutas y verduras se acercan las personas a menos de metro y medio distancia como recomienda Susana distancia. ¡Qué nervios!

Pero hay que reconocer que todos llevan cubrebocas, de toda clase de modelos, desde los más sencillos de tela que parece de servitoalla, hasta los que tienen figuritas o pañoletas usadas para tal fin. Incluso los vendedores, que hace una semana no lo usaban, ahora ya se les ve con uno sobre su boca.

Claro que no falta el que se lo sube y se lo baja, el que se lo pega al tóxico teléfono, que a su vez puede quedar contaminado, él o la que agarra la fruta y luego se agarra el cubrebocas para acomodarse o para rascarse.

Es un aprendizaje usarlo, así como las caretas de acetato, que obligan a platicar a gritos, y que de pronto encierran el calor y hasta se empañan. Algunos no lo pueden evitar, ceden y se descubren la cara. La careta se vuelve entonces un adorno.

Puestos más adelante un amable carnicero con mascarilla reconoce que las ventas al mayoreo le han disminuido, pero tampoco se queja. Dice que cuando llegaron las autoridades de la alcaldía a restringir las entradas a los pasillos, su intención era cerrar las cortinas, pero los comerciantes se organizaron para pedir que solo fueran cintas de seguridad. En caso de sólo dejar una cortina abierta, temían que los vecinos creyeran que estaba cerrado y se alejaran.

Al salir del mercado unos hombres del gobierno capitalino pegan carteles de fondo rojo y letras blancas con la leyenda "Salva vidas, quédate en casa", escrita con letras blancas. Pero a unos pasos uno de esos carteles ya está roto.

A una cuadra de ahí está el parque Álamos, que desde la semana pasada tiene sus espacios de juegos cerrados, para evitar contagios mediante sus tubos donde juegan los niños o hacen rutinas de ejercicios. Es precisamente ahí donde una cinta de seguridad luce rota.

Adentro, un fortachón hace una rutina de lagartijas, nada del otro mundo. Lo que llama la atención es su indiferencia a las medidas de sana distancia. Es la inmunidad que creen tener algunos personajes que hacen ejercicio, que desconocen que pueden ser portadores del virus aunque sean asintomáticas. O quizá es la ansiedad de estar encerrado, porque para hacer lagartijas en su casa puede. El hecho es que no debería estar ahí.

Camino de regreso al departamento, observo que la mayoría de los negocios están cerrados. Peluquerías, lavanderías, cafeterías. Los que permanecen abiertos son algunos de comida corrida que han potenciado la opción "Servicio a domicilio".

Más adelante en algunas esquinas veo a trabajadores de limpia con un modesto cubrebocas, algunos, los menos, con guantes, ninguno con gogles para cuidar sus ojos, pese a que la Guía para el Manejo de la Basura, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así lo recomienda.

De vuelta en el departamento, las medidas de seguridad no acaban. Hay que abrir la puerta con cuidado de usar lo menos posible las manos y de todos modos limpiar la perilla. Después me quito el cubrebocas con cuidado de no tocarme la cara, me lavo las manos juiciosa e intensamente. "Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar y enjuagar", como dice el jingle de la Secretaría de Salud, y después ya sentirme en terreno tranquilo, en la trinchera en que hemos convertido nuestro hogar contra el coronavirus y que tenemos que abandonar de vez en cuando para conseguir provisiones, mientras nos cuidamos del enemigo invisible que nos acecha en cualquier lado.

(Ameyaltzin Salazar)