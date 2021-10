Víctimas indirectas del feminicidio acuden a memorial en Toluca

TOLUCA.-Con flores y luz, familiares de Eugenia Machuca la recordaron este jueves a cuatro años de su feminicidio. En el memorial que instaló su hermana, Elizabeth, frente al Palacio de Gobierno del Estado de México, las lágrimas no dejaron de llover.

Para quienes la quisieron en vida, encender una vela en su memoria se ha convertido en parte del día a día, sin embargo, al mismo tiempo es un recordatorio de que su vida está desquebrajada, se convirtieron en víctimas indirectas de feminicidio.

? #VIDEO | "Todas merecemos justicia", familiares de Eugenia Machuca la recordaron con flores y luces a cuatro años de su feminicidio. #ep https://t.co/xwyN8FR4ip pic.twitter.com/TquQ6kLmwj — La Silla Rota (@lasillarota) October 29, 2021

LA HISTORIA DE EUGENIA

En el memorial se lee la frase "¿Quieres saber qué ocurre en el Edomex?", y en seguida se relata la historia de Eugenia, quien fue encontrada el 28 de octubre del 2017 con un golpe en la cabeza, en una carretera de Ocoyoacac, aún estaba con vida, desangrándose. Fue trasladada al hospital donde finalmente falleció.

"Eugenia tenía 35 años, era trabajadora textil y dueña de un ciber, madre de Esaú, Jesús y Joseph, hermana de Rocío, Héctor y Elizabeth, e hija de Martha y Eugenio. Ella sola a con ver terminar la carrera de abogado a su hijo Esaú, le gustaba cocina, bailar, escuchar música, era una persona tranquila humilde y trabajadora, pero alguien decidió que tenía que morir. A dos años y cinco meses de su feminicidio, sentenciaron a 43 años y 9 meses a Ricardo de la Rosa por su feminicidio".

Sin embargo, pero dos semanas antes de que se le dictara sentencia a Ricardo, se reclasificó el delito, ya no era más un feminicidio, sino un homicidio con perspectiva de género.

LA LUCHA DE LIZ

Desde hace cuatro años, Elizabeth Machuca, mejor conocida como Liz, se ha dado a la tarea de convertirse en acompañante a víctimas indirectas del feminicidio.

"Hoy Eugenia significa para mí mi vida, mi lucha, alguien que siempre está en mi corazón, alguien que jamás voy a olvidar. Lo que he hecho y lo hasta donde estoy, es por su fuerza, ella desde donde está me da fuerza para seguir luchando, acompañando casos, que es ahora a lo que me dedico, a seguir exigiendo justicia para que no haya más feminicidios".





En memoria de Eugenia, Liz busca que ninguna madre, hijo, hermano, padre o pareja de una víctima de feminicidio se sienta atrapado en argumentos legales, su lucha es para que la impunidad no continúe inundando los casos de feminicidios, que acumulan ya más de 100 tan sólo en lo que va de este 2021 en el Estado de México.





