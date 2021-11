Víctimas del frío, pobreza y la "maña", habitantes cercanos al Nevado de Toluca

TOLUCA.-Con solo una estufa de leña que le provee calor, doña Ana María camina por su pequeña casa ubicada en las faldas del Nevado de Toluca, en donde el frío invernal no esperó a diciembre.

Vive sola y para mantenerse vende refrescos, en su casa no hay lujos, incluso la leña con la que sobrevive al frío agreste es un lujo.

Las comunidades de las faldas del volcán Xinantécatl no sólo están asoladas por bajas temperaturas, también por los talamontes quienes les impiden cortar leña, el negocio es para ellos.

Así, la pobreza se asoma en la región, dedicada principalmente al cultivo de papa y maíz, además de la venta de comida para los que suben al Nevado.

Doña Ana María vive a las faldas del Nevado de Toluca (Fotos: Fernanda García)

De acuerdo con datos del Atlas de Riesgos del Estado de México, se encuentran en situación de vulnerabilidad 215 comunidades de 30 municipios, las cuales se hallan dispersas en cuatro regiones denominadas: Norte, Centro, Xinantécatl, e Izta-Popo, que en suma, tienen una población expuesta a este riesgo de 127 mil 628 habitantes y 25 mil 167 viviendas.

"Yo solita me enrosco como el zorro con los pelos. Falta lo mero bueno, el año pasado no hizo tanto frío pero ahora parece que sí, antier otra vez todo estaba lleno de hielo. Lo malo es que ahora sufrimos con la leña, ya la maña no nos deja ir por ella".

Aunque era tradicional que con las heladas también llegaran las donaciones de ropa, cobijas y hasta despensas a las comunidades asentadas en las faldas de Xinantecatl, doña Ana María lamenta que esto ha cambiado con el paso de los años, incluso han dejado de recibir apoyo por parte del ayuntamiento de Zinacantepec.

"Ahora este presidente creo es más codo, más codo que antes, antes nos visitaban los presidentes. Tampoco nos llegan ya las donaciones, bueno, hace seis meses nos trajeron comida preparada pero y ya, antes sí las despensas llegaban, sólo esperamos que este año no se olviden de nosotros".

Tan sólo en el Valle de Toluca se concentra hasta el 14 por ciento de la población vulnerable, lo que la convierte en el municipio con más personas en riesgo por el frío.









(SAB)