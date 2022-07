Víctimas de L12 van por Florencia Serranía; FGJ debe fijar fecha para que declare

La investigación del colapso de la Línea 12 del Metro no está cerrada. Por orden de un juez, la fiscal especial del caso, María de la Luz Alcántar, debe definir este miércoles fecha y hora en que citará a declarar a Florencia Serranía, quien era titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cuando ocurrió la tragedia.

Funcionarios de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México incurrirán en un delito si no cumplen la resolución del juez Mauricio Lozoya, quien, a petición del penalista Teófilo Benítez, solicitó el testimonio de Florencia Serranía en el Ministerio Público, de la que el abogado sostuvo que goza de protección e impunidad.

El propósito es determinar si la ex funcionaria -quien actualmente ocupa un cargo honorario en el Conacyt- tiene responsabilidad penal en el colapso de la Línea 12, pues ella no sólo era la directora del Metro, sino la encargada del mantenimiento de todo el STC, cargo que asumió por voluntad propia.

(Foto: Especial)

Según el tercer peritaje de la empresa noruega DNV -contratada por el gobierno de Ciudad de México para esclarecer las causas del derrumbe del 3 de mayo de 2021, que dejó 26 muertos y 98 heridos-, el desastre fue ocasionado por una serie de factores, entre los que destacan falta de mantenimiento y supervisión.

El análisis fue rechazado por la administración capitalina que dio su visto bueno a dos peritajes anteriores, hasta que se abrió la posibilidad de que exista responsabilidad por parte de Florencia Serranía.

Teófilo Benítez, representante jurídico de 14 víctimas del colapso de la Línea 12, dijo a La Silla Rota que se reunirán con la fiscal especial del caso, María de la Luz Alcántar, después del mediodía de este miércoles.

En la reunión, la funcionaria tiene que dar a conocer cuándo citará a declarar en la FGJ a Florencia Serraría, como lo ordenó Mauricio Lozoya, juez de control adscrito al Reclusorio Sur.

Benítez manifestó que es un hecho muy grave para la procuración de justicia que la fiscalía jamás haya citado el testimonio de Florencia Serranía.

"Esta es la más clara muestra de la protección que Florencia Serranía recibe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como de la complicidad, corrupción e impunidad que imperan en la institución que encabeza Ernestina Godoy Ramos", puntualizó.

Sobre las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien consideró que el testimonio de Florencia Serranía no aportará algo relevante a la investigación, el penalista acotó: "Por el contrario, ese testimonio es fundamental para ejercer acción penal contra todos los responsables, ella era la principal cabeza de mantenimiento, ella misma asumió ese puesto que debió dejar en manos de un experto, como ha sido siempre.

"Hay múltiples pruebas, peritajes y testimonios, que advertían que la falta de mantenimiento podía causar una tragedia y ella no los atendió, tiene que rendir cuentas, además la orden del juez nos autoriza a tener acceso a documentos que han sido considerados por las autoridades como clasificados, como los famosos anexos".

El abogado sumó a su defensa a dos víctimas más que tratan de anular acuerdos reparatorios que firmaron, por considerarlos violatorios de la ley.

(Foto: Cuartoscuro)

MÁXIMO GALARDÓN A MP DE CASO LÍNEA 12

Teófilo Benítez Indicó que la MP María de la Luz Alcántar tiene que continuar con la indagatoria, pese a que la propia fiscal Ernestina Godoy la premió en abril de 2022 con la Medalla José María Iglesias "por la resolución del caso Línea 12".

Sin que haya iniciado el proceso a más de un año de la tragedia de la L12, mucho menos con una sola sentencia, Ernestina Godoy dijo en su discurso que se otorgó la medalla a la agente del MP por su desempeño en la indagatoria de un caso "que marcará la memoria colectiva de Ciudad de México, tanto o más que los sismos de septiembre de 2017, lo que ha representado una enorme complejidad en la investigación".

Benítez luce indignado. "¿Cuál resolución?, ¿Qué pasa con la fiscal? Ni siquiera citó a la primera persona que debió citar: Florencia Serranía. Aquí no habrá carpetazo como desean Sheinbaum y Godoy, iremos hasta las últimas consecuencias, no nos van a comprar con dinero, este es un asunto de dignidad, de justicia y, sobre todo, de no repetición de una tragedia de este tipo, por actos de corrupción...de impunidad".

En la reunión de este miércoles, el equipo legal de Benítez se reunirá con Alcántar, así como otros agentes del Ministerio Público como Carlos Vázquez Tello y Pedro Jesús Jiménez.

En caso de que no fijen una fecha y hora para la comparecencia ministerial de Florencia Serranía incurrirán en responsabilidad penal, por varios delitos, entre ellos dilación, explicó.