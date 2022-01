Víctimas de L12 aceptaron acuerdo reparatorio: Godoy, fiscal de CDMX

El 80% de las víctimas directas e indirectas del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro han aceptado un acuerdo reparatorio, informó la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy.

Al rendir su segundo informe de labores, reiteró que las causas del siniestro fueron deficiencias de construcción y de diseño, así como de los materiales utilizados.

"A la fecha se ha celebrado un acuerdo reparatorio con la Ciudad de México, que contempla la reparación de la Línea 12. Al momento llevamos suscritos acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas, cumpliendo estrictamente con los estándares internacionales, incluyendo el lucro cesante, que es el ingreso que dejaron o dejarán de percibir las víctimas por la pérdida de la jefa o el jefe de familia proveedor", puntualizó.

Indicó que se garantizarán las medidas que aseguren la salud, educación y seguridad de las niñas y niños que resultaron huérfanos hasta que concluyan sus estudios.

Godoy manifestó que el peritaje de la fiscalía es contundente y que incluso ha sido avalado por especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

"La Fiscalía investigó y determinó que las causas del colapso obedecieron a deficiencias en el diseño y construcción de la estructura, y en la calidad inadecuada de los materiales empleados.

"El dictamen pericial permitió formular imputaciones a ocho ex funcionarios con facultades para aprobar y vigilar que se cumplieran las especificaciones de la obra", señaló.

Administración de Ernestina Godoy continuará el combate a la corrupción

La fiscal General de Justicia de Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que su administración continuará el combate a la corrupción sin "consideraciones políticas" y destacó la acción penal contra altos funcionarios de anteriores administraciones que desviaron miles de millones de pesos del patrimonio de la capital.

En su segundo informe de labores, presentado en el Museo de Ciudad de México, dijo que una de las prioridades es la enérgica lucha contra la impunidad de ex servidores públicos.

Sin mencionar sus nombres, sólo cargos que ocuparon, se refirió a Julio Serna, jefe de gabinete en el gobierno de Miguel Ángel Mancera; Mauricio Toledo, ex delegado en Coyoacán; Édgar Tungüí, ex comisionado para la reconstrucción, y Miguel Ángel Vásquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano.

Acusó que en anteriores gobiernos de Ciudad de México se instauró una maquinaria para extraer dinero público con dos grandes objetivos.

"Por un lado, enriquecer de forma ilícita y grosera a exfuncionarios, y por el otro financiar actividades políticas, sociales y electorales, mediante la distribución de cantidades importantes de dinero a personajes políticos, sindicales, columnistas y operadores", puntualizó.

"Hemos acreditado la existencia de delitos graves de personas que ocuparon cargos en la Secretaría de Obras, de Desarrollo Urbano y Vivienda, en la Comisión de Reconstrucción, en la Secretaría de Finanzas, en la Central de Abasto, en la Agencia de Gestión Urbana, en delegaciones como Coyoacán, de la que recientemente además fue aprobada su extradición de chile entre otros".

Al informe de Godoy acudieron a jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, el presidente del Poder Judicial de Ciudad de México Rafael Guerra y el presidente del Congreso capitalino Héctor Díaz Polanco, mientras que de manera virtual el acto fue seguido por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

"La corrupción es un delito y su persecución es nuestra responsabilidad. Vamos a seguir actuando con energía y sin ninguna consideración política para combatirla y erradicarla.

"La Fiscalía ha encontrado evidencia del desvío de varios miles de millones de pesos del patrimonio de Ciudad de México, por parte de altos ex servidores públicos que se desempeñaron en anteriores administraciones", resaltó.