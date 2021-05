Víctima de L12 no puede trabajar y no recibe apoyo de autoridades de la CDMX

VALLE DE CHALCO.– Leobardo Silverio García se aferró a la vida agarrado de un tubo en uno de los vagones que colapsaron el pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

La caída le provocó lesiones severas en la cintura, que hoy en día le impiden trabajar como mudancero y mantener así a los seis integrantes de su familia en la colonia San Miguel Xico.

De acuerdo el parte médico, sufrió fracturas en los lumbares dos, tres y cuatro, además tuvieron que inmovilizarle el brazo izquierdo para evitar mayores lesiones en su cuerpo. Debido a los golpes no puede permanecer mucho tiempo sentado y mucho menos cargar cosas pesadas; dos actividades fundamentales en su empleo.

#Metrópoli Leobardo trabajaba como mudancero, ahora tiene fracturas lumbares y se ha gastado todos sus ahorros en medicamentos. "Queremos que se hagan responsables [...] por ahorrarse dinero afectaron a la gente, no tenemos la culpa de su negligencia" #ep https://t.co/1tWa1zNncK pic.twitter.com/zNdrelxpwU — La Silla Rota (@lasillarota) May 21, 2021

"Mucha gente, incluyéndome a mí, no podemos laborar y eran el sustento de su familia y por los cuidados que necesitan sus familias están endeudándose o vendiendo sus pertenecias para los gastos", comentó.

VIVIR AL DÍA EN VALLE DE CHALCO

El día del accidente iba acompañado de su amigo, Miguel Ángel Vázquez Castellanos, con quien trabajaba en la capital del país, y que no corrió con la misma suerte, pues perdió la vida en el lugar.

"Venía con Miguel Ángel Castellanos, estaba a lado mío, de hecho, veníamos si tomamos en cuenta la cabina, veníamos en la tercera puerta, una antes donde se hace la unión de vagones, pero se fue la luz y ya no supe nada de él"

"A lo mejor por inercia me subí de un tubo, pero al final cuando reaccioné ya estaban todos tronados. Al momento solo tuve fuerzas para salir del metro cuando rompieron los vidrios", recuerda.

Por fracturas lumbares deberá dejar de desempeñar funciones claves para su trabajo / Fotografía: Manuel López

Desde entonces para su familia costear los gastos médicos y la comida para todos sus integrantes ha sido un calvario. Dos semanas sin trabajar han acabado con los pocos ahorros que tenían con la compra de medicamentos. Incluso se vieron obligados a endeudarse para poder sobrevivir.

"Ahorita prácticamente me dijeron que no puedo cargar nada pesado y no puedo flexionar la cintura para ver si sellan los huesitos de la columna", dijo.

SIN APOYO DE LAS AUTORIDADES

Pese a que las autoridades saldaron el costo de la hospitalización que requirió Leobardo, no se hicieron cargo de los gastos de medicamentos que requiere hasta la fecha.

"En el hospital no me proporcionaron nada de medicinas, mi hermano tuvo que conseguirlas por otro lado, los de la aseguradora no pagaron medicamentos, cuando yo estuve en el hospital nada más fueron, me preguntaron unas cosas, pagaron lo del hospital y yo ya no los volví a ver", dijo.

Tras más de 15 días de los hechos, las autoridades se volvieron a hacer presentes, mandaron a personal médico a brindarles atención. "Ahorita vino un psicólogo, una enfermera y un doctor para revisarme y valorar como tenía los golpes, me dejaron una receta, pero igual no nos dieron medicamentos", comentó.

PIDE AYUDA Y NO PROMESAS

De acuerdo con Leobardo personal de la aseguradora del Metro le pidió que realizara un escrito de petición sobre las cosas que necesitaba mientras se recuperaba de salud y podía reincorporarse a trabajar, situación que hasta el momento no ha sucedido.

"Nosotros lo mandamos como por el miércoles o jueves, nos tardamos aproximadamente dos días en enviárselo y ya nada más nos contestó que enterado y desde ahí no hemos sabido nada de él", aseguró.

Durante dos semanas ha tenido que agotar sus ahorros para pagar sus medicamentos / Manuel López

Ante ello, pidió a las autoridades de la Ciudad de México responder por las fracturas y la imposibilidad de volver a su actividad como cargador de mudanzas, y reiterar el apoyo para la familia de su amigo Miguel Ángel, quien perdió la vida en el accidente.

"Lo único que queremos es que se hagan responsables, es una negligencia, porque ahora sí que ellos a lo mejor por ahorrarse dinero o no sé cuáles fueron sus motivos, ahora sí que afectaron a la gente, nosotros no tenemos la culpa de su negligencia".

