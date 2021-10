Víctima de ataque de ácido, sin justicia; presunto agresor se ampara

CHALCO. – La justicia para Carmen Sánchez, atacada con ácido por su presunta expareja sentimental en 2014 en el municipio de Ixtapaluca, tendrá que esperar.

Este martes un juez suspendió la audiencia intermedia de juicio oral que se realizó en los juzgados penales del municipio de Chalco porque el presunto agresor se amparó.

"Se iban a ofrecer pruebas por parte del Ministerio Público, como de nosotros y del imputado, sin embargo, existe un amparo pendiente de resolver", explicó Carolina Hernández, defensora de Carmen.





De acuerdo con la defensora de Carmen, durante la audiencia de esta tarde se esperaba presentar la imputación del Ministerio Público en contra del presunto responsable, algo que tras dos horas no ocurrió.

"El amparo es en contra del auto de vinculación a proceso, así como la prisión preventiva oficiosa, los cuales por ley se tienen que resolver primero y después se continua el proceso", añadió Carolina.

Dijo que el recurso fue presentado por la defensa de Efraín N, quien hace siete años presuntamente lanzó acido a Carmen y le desfiguró parte del rostro, el cuello y las piernas.

Tras siete años prófugo, en mayo pasado fue detenido por agentes de investigación y desde entonces se encuentra en prisión en el Centro de Readaptación Social de Chalco.

Carmen arribó a los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo en Chalco acompañada con sus abogados y algunas mujeres activistas.

También la acompañaron colectivos como Brigada de Acción Mitotera y BAM La Comparsa, quienes realizaron un performance frente a las instalaciones del poder judicial.

Durante la protesta exigieron que el presunto responsable sea castigado conforme a derecho y pegaron hojas con el rostro impreso de Efraín N en el acceso del edificio.

"Me sorprendió porque pensé que ya estaba resuelto, pero no y ahorita me llevo la sorpresa de que suspendieron la audiencia", reconoció Carmen al salir de la audiencia.

Dijo que a casi ocho años de los hechos aún tendrá que espera justicia y lo hará acompañada con cientos de mujeres que son víctimas de agresiones en el Estado de México y el país.

"Espero que la Suprema Corte de Justicia y que el fiscal Alejandro Gómez Sánchez y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México me puedan reparar un poco el daño que me arrebato el estado y este criminal que intentó asesinarme".









(SAB)