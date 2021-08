Vialidades de terror en Nicolás Romero: baches causan choques y hasta muertes

NICOLÁS ROMERO.- Al menos 4 accidentes automovilísticos se suscitaron entre la noche del domingo y primeras horas de este lunes, a causa de la falta de pericia de los conductores pero también, debido a los cientos de baches que se encuentran en las carreteras Vía Corta a Morelia y Atizapán de Zaragoza-Nicolás Romero.

Por la noche un joven que circulaba en una motocicleta quiso esquivar un bache en la carretera Atizapán de Zaragoza-Nicolás Romero, a la altura de Juárez Barrón, cuando fue alcanzado por un auto e impactado en su unidad, lamentablemente perdió la vida al caer sobre el pavimento.



Intentaba esquivar un bache cuando murió por el impacto / Fotografía: Especial

Posteriormente a la altura de un centro comercial en el paraje Puerto de Chivos, un vehículo Aveo gris se impactó en un poste, luego de que el conductor perdió el control de la unidad tras pasar por un bache que se encuentra en la carretera a Nicolás Romero, pasando el puente a desnivel de los límites con Atizapán de Zaragoza.

Un testigo se nombre Arturo González describió: "Buenas noches, yo estaba a punto de incorporarme a la avenida ya que acababa de retornar en el puerto, al incorporarme miré mi retrovisor y observe cómo perdió el control debido al exceso de velocidad y al bache que se encuentra a la salida del paso desnivel y eso fue el causante de que el auto derrapar, incluso pasó frente de mí para finalmente terminar impactado en el poste de las cámaras de video vigilancia”. En este accidente un joven resultó lesionado y su pareja salió del vehículo de pie, sin lesiones de consideración.

Fotografía: Especial

Más tarde en el mismo lugar de Puerto de Chivos, pero en el sentido contrario otro vehículo, un Chevy, donde viajaba una familia con dos niños menores, se volcó quedando llantas arriba, el conductor que salió con lesiones en la cabeza y cuerpo señaló que había baches que no pudo esquivar, no obstante, traía aliento alcohólico, según informes de la policía local. Su esposa e hijos no presentaron lesiones de consideración.



Esta mañana de lunes un camión tipo Torton se estrelló contra los árboles en la carretera Nicolás Romero-Villa del Carbón, en la recta previa al poblado de Santa María Cahuacán, en el lugar también abundan los baches en la cinta asfáltica.



Fotografía: Especial

Usuarios del transporte público denunciaron en redes sociales que también la vialidad denominada Vía Corta a Morelia tiene múltiples baches en los tramos de Paso de Fresno, El Panteón San Isidro, por el centro comercial Town Center y por los campos del paraje La Bolsa.

Jelín Benitez, dirigente de los transportistas de la Ruta 10, pidió a las autoridades municipales hagan lo propio para que las carreteras de acceso al municipio sean reparadas, “los transportistas y población de Nicolás Romero no merecemos esas vialidades tan deterioradas”, dijo.

