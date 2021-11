Ver que no llegaba la vacuna fue asfixiante: adolescente por fin vacunada

La Arena Ciudad de México se llenó de jóvenes de 15 a 17 años que lucían cabelleras largas, sudaderas, ombligueras, tenis, jeans rotos de diseñador, botas, gorras, morrales y cubrebocas coloridos. Algunos de ellos iban sin suéter, sólo con playera o blusas de tirantes.

Pero su presencia no era para un concierto de alguna estrella juvenil, sino para recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 para adolescentes de ese rango de edad y sin comorbilidades.

Una de ellas fue Claudia, de 15 años, quien acompañada de su mamá se trasladó desde la colonia Salvador Díaz Mirón, en la Gustavo A. Madero, al mencionado centro de espectáculos. De cabello alisado con un toque de rubio, top negro y con un hablar pausado y que remarca su respeto por cada palabra, se siente tranquila por haber recibido la vacuna, con la cual espera regrese algo de la normalidad que a ella y a millones de personas les robó la pandemia.





#VIDEO | Al ver que no llegaba la vacuna, Claudia de 15 años sentía angustia. Es muy asfixiante estar encerrado y aparte mentalmente te afecta. Señala que con la vacuna se van a afirmar las cosas y va a haber un poco más de libertad. #ep https://t.co/v9p0QLln9G pic.twitter.com/sR4OYOSqK9 — La Silla Rota (@lasillarota) November 30, 2021

"Al ver que no llegaba la vacuna sentía angustia, no es que podíamos salir tanto de la casa, era estar encerrados, es muy asfixiante estarlo y aparte mentalmente te afecta, caes en depresión y en ansiedad, entonces sí, con la vacuna se van a afirmar las cosas y va a haber un poco más de libertad", expresa a La Silla Rota la estudiante de preparatoria.

"Me siento bien. Ya es un avance. Hay menos riesgo y existe la posibilidad de seguir enfermándonos pero ya nos va a pegar tanto. Ya nos van a mandar más a la escuela, ya vamos a regresar a la normalidad, obviamente no total a la que teníamos, pero al menos ya no va a ser como el año pasado", dice confiada, a la salida de la Arena.

SE SENTÍA MUY BIEN

Reconoce que tenía algo de miedo de aplicarse la vacuna, pero luego de hacer la fila en la entrada de la Arena, ser inoculada en el estacionamiento, acompañada de miles de jóvenes, esperar en el área de observación 10 minutos y ya después salir por la calle Cerrada del Rosario, el temor no sólo se le pasó, sino que además se sentía muy bien.

"Me dan miedo las vacunas y no quería ponérmela y estando ahí fueron muchos nervios, pero pues no dolió tanto y no fue para tanto y es un avance. Es mejor estar con un familiar. Venía bien acompañada con mi mamá, todo bien".

ACUDEN PADRES

El estacionamiento de la Arena Ciudad de México era un avispero. Además de los jóvenes menores de edad, iban sus padres, que a la orilla del alrededor de 50 células de vacunación, esperaban, fotografiaban y grababan el momento en que sus retoños eran vacunados.

Las miradas de los adolescentes eran de curiosidad y expectación ante las enfermeras que les preguntaban si tenían algunos de los síntomas de covid-19, les pedían anotar el número de lote de la vacuna y luego los inyectaban.

Ya en el área de observación se notaban tranquilos, relajados, algunos al ver que había cámaras de medios de comunicación hacían la señal de la victoria, y esperaban las indicaciones para salir, que cuando la recibían lo hacían de manera ordenada, un grupo por un lado, otro por otro y acompañantes háganse a un lado, decían los trabajadores del gobierno capitalino que fueron a apoyar.

Afuera del centro de espectáculos, algunos se iban a la estación del Metrobús Tecnoparque, otros a la estación del Metro Ferrería, y en el camino se cruzaban con otros jóvenes que apenas iban a la vacunación.

YA PODRÉ SALIR CON MIS AMIGOS

Otra adolescente que acudió fue Daniela, quien acudió acompañada de su tía. La joven dice a La Silla Rota que después de recibir la vacuna se sentirá más segura de salir.

"Nos decían mucho que fuéramos a tal lugar pero no teníamos seguridad. Ya estoy en clases presenciales pero no estaba de acuerdo en regresar sin la vacuna. Ya vacunada podré salir con mis amigos", adelanta.

Durante la pandemia la ha pasado "bien y mal" y no podía salir por "el problema del Covid". Aunque cree que la vacuna significará un cambio en la situación, no considera que se modifique mucho.

?#VIDEO | Daniela Castillo se siente más segura con la vacuna. "Nos decían mucho que fuéramos a tal lugar, pero no teníamos seguridad. La joven asegura que con la vacuna podrá salir con sus amigos. #ep https://t.co/v9p0QLln9G pic.twitter.com/THXyDQWrD3 — La Silla Rota (@lasillarota) November 30, 2021

Al preguntarle si le dolió, responde en automático que no y se ríe de manera juvenil ´jeje´. Con la nueva variante no se atreve a pronosticar la nueva situación.

"Ya no se sabe", resume.

Pero está feliz de recibir la vacuna, afirma sin dudar.

ESPERAN 308 MIL

La vacunación para jóvenes de entre 15 y 17 años sin comorbilidades en la Ciudad de México comenzó este 29 de noviembre y concluirá el 4 de diciembre, en distintas sedes: La Arena Ciudad de México, donde acudirán personas de Azcapotzalco y GAM y donde concluirá el jueves 2 de diciembre.

Otras sedes son Deportivo Villa Milpa Alta, para los de Milpa Alta; Expo Santa Fe recibirá a los de Cuajimalpa y Álvaro Obregón; Prepa 5 abrirá sus puertas a Xochimilco y Tlalpan, y la Voca 7 a los de Iztapalapa e Iztacalco. El Cencis Marina tendrá a su cargo la vacunación de Coyoacán, Magdalena Contreras y Tláhuac. En el caso de estas últimas 5 sedes, iniciarán a partir del 30 de noviembre y concluirán el 3 de diciembre.

Para las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza la vacunación comenzará también este 30 de noviembre y concluirá el 4 de diciembre, con la salvedad de que el 2 de diciembre no habrá vacunación.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, esta semana se vacunarán a 380 mil 808 jóvenes

El director de general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, dijo el 17 de diciembre que las personas que cumplan 15 años durante diciembre serán tomadas en cuenta para la vacuna.





(SAB)