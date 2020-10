Veo gente sin cubrebocas... y otros relatos de terror

Era de día. Nadie me lo contó. Yo lo ví. Y juro que al recordarlo aún siento escalofrío, miedo y terror.

Viajaba yo en una unidad de la línea 5 del Metrobús, el que va sobre Reforma, de dos pisos, muy turístico. Aunque el piso de arriba es maravilloso para ver la avenida que recorría Maximiliano rumbo a su casa, el Castillo de Chapultepec, eso fue en el siglo 19. Ahora en esta época ir ahí puede ser un infierno. No tiene ventanas para que se ventile, pero sí un aire acondicionado frío y viciado, propició para un bicho horroroso llamado coronavirus.

Pero lo peor no es eso. Lo peor es que se suba un joven que cree que si habla por teléfono con cubrebocas no se le entiende. Por ello se lo quita en cuanto suena su aparato, y con una voz meliflua, se expresa como si con él se inventara la palabra.

Lo peor: atrás de él, otro joven, también sin cubrebocas, estornuda estruendosamente y se ríe. Y lo vuelve a hacer. No lo dudé. Me bajé lo más pronto posible. Con ese estornudo y ese aire viciado, no era la mejor atmósfera para quedarse, pese a que yo sí traía mi cubrebocas y hasta careta, no vaya a ser.

Al bajar y salir del autobús, por el Metro Hidalgo, busqué el rostro del joven. Por alguna razón que desconozco, traía aún grabada su risa, como una máscara macabra.

TERROR COTIDIANO

Para sentir terror en esta época de Halloween no es necesario ir a un parque de diversiones, a un cine o de plano, a una casa embrujada tipo Cañitas.

Basta con salir a la calle para parafrasear al protagonista de la película Sexto sentido. Ver a personas salir como si no hubiera coronavirus.

"Veo gente sin cubrebocas", podría decir el niño, aterrado, aunque no tanto como nosotros.

Sin tapabocas se ven en la calle, de a uno, de a dos, de a tres, en su mayoría jóvenes, pero no sólo ellos. En el Metro, viajan algunos usuarios y pese a los carteles para invitar a usarlo, ya ni siquiera lo llevan en la papada, ni siquiera para fingir. Y así los dejan pasar, incluso se pasean frente al policía, como me tocó ver en Chabacano en la línea 8.

LA PERSECUCIÓN

El estruendoso sonido del estornudo me erizó la piel, pero el pánico fue peor al sentir en mi nuca el aire que salió de la boca de esa señora sin cubrebocas, como cuando las víctimas sienten de cerca el aliento del asesino serial en las películas de terror.

El arma no era un cuchillo, ni una sierra ni una pistola, sino esas 40 mil gotitas que salieron de su boca, cada una de ellas representaba una oportunidad de contagiar de covid-19 a cualquiera si es que estaba infectada.

El corazón se me aceleró, imaginé al coronavirus persiguiéndome como Jason de la película Viernes 13, quería salir corriendo, pero no pude hacerlo, sólo alcancé a voltear a ver con mirada fulminante a la mujer y di varios pasos para alejarme.

Los lentes de sol cubrían la parte superior de su cara, pero la señora ni siquiera hizo el intento de cubrir el estornudo con su antebrazo. Parecía desconcertada al ver que me alejé, pero lo más sorprendente fue que las otras personas que estaban en la calle no se inmutaron.

VIAJE DE TERROR

"Nadie puede vivir una vida natural sin tener pesadillas de vez en cuando", es una de las frases de Eso en la novela de terror de Stephen King. Tal como el payaso Pennywise cambiaba de forma, así se presentan las pesadillas en la época de covid-19.

Una ida al súper, que ya puede ser complicada por las medidas de precaución, se volvió un momento de terror al regresar a casa. Pedí el viaje a través de una aplicación, el auto blanco, que más bien era gris por toda la suciedad que tenía, se estacionó, dudé un poco en subir y debí seguir mi corazonada.

Abrí la puerta, puse las bolsas en el asiento y me subí, el conductor me saludó. Al principio no lo noté, pero cuando empezó a hablar me di cuenta, no traía cubrebocas. Fueron los 15 minutos más largos, bajé toda la ventanilla y casi quería sacar la cabeza como rehén que quiere pedir auxilio.

El miedo me paralizó, no supe si debía bajarme del automóvil o regañar al conductor por no traer el cubrebocas a pesar de que es un requisito para que pueda dar el servicio. Así transcurrió el viaje, por suerte no hubo mayor contratiempo, pero quién sabe si otras personas corrieron con la misma suerte.

RESOPLIDOS DE MIEDO

Otro motivo de terror es ver a las personas en el Metro comer, o en los parques a los atletas que se sienten inmunes y pasan corriendo a pocos centímetros de distancia, resoplando su aliento y sin cubrebocas.

De espanto fue ver que miles de devotos de San Judas dejen en mano del santo de las causas difíciles si se enferman o no de la covid que en México ya cobró la vida de 90 mil personas. Bastaría quedarse en su casa y desde ahí mostrar la veneración por el santo.

Miedo es lo que se siente cuando uno ve al subsecretario de salud, Hugo López Gatell, cantinflear sobre el cubrebocas, o a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pese a usar cubrebocas, resultó positivo en la prueba.

POLÍTICOS DE MIEDO

Terror es ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a usar el cubrebocas aunque sea para poner el ejemplo entre sus gobernados, y que en un caso de negación mayúsculo, diga que lo peor pasó, cuando 90 mil hogares mexicanos no pueden pensar lo mismo.

De escalofrío resulta escuchar a Donald Trump burlarse de su rival en la campaña por advertir que el invierno será frío, o ver al actual presidente de Estados Unidos encabezar sus mítines, donde sus intolerantes seguidores parecen estar dispuestos a alojar al coronavirus en su cuerpo.

Un terror observar que de acuerdo con las noticias, el virus que parece la cosa que vino de otro mundo porque aún no sabemos todo sobre él, ya obligó a retomar medidas de restricción en países europeos.

Y de miedo absoluto no saber que es mejor: si mantenernos en naranja en la Ciudad de México cuando ya llegamos a 15 mil muertes, o regresar al rojo con el daño a la economía y la decisión del gobierno de dejar en manos de los ciudadanos el uso del cubrebocas y los cuidados.