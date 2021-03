Venustiano Carranza y los cacicazgos rumbo a las elecciones

La alcaldía de Venustiano Carranza podría dejar de ser gobernada por el PRD luego de 18 años ininterrumpidos, y ser ganada por Morena por primera vez, pero los resortes del actual alcaldeJulio César Moreno -hasta hace algunas semanas perredista- continuarán presentes en la demarcación.

Moreno, electo alcalde en 2018 bajo las siglas del PRD y quien ya había sido titular de la marcación cuando existía el concepto de delegación, dio la sorpresa el 24 de enero de este año, luego de reunirse con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y anunciar que se integraba a las filas del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Aunque por ley ya no puede reelegirse, ya que hubiera tenido que renunciar al PRD desde el año pasado, acordó con la dirigencia de Morena que la candidata del partido fuera su allegada, la actual diputada local Evelyn Parra, quien llegó al Congreso capitalino como perredista.

Con ello le cerró el paso a Rocío Barrera, diputada federal morenista que anhelaba la candidatura y quien ya gobernó la demarcación entre 2005 y 2006, cuando suplió a Ruth Zavaleta, cuando ambas eran perredistas. El cambio de partido le dio un giro a la elección, y Barrera reconoció que ha recibido ofrecimientos de otros partidos, pero aún no decide nada, ya que como legisladora desea luchar por la 4T.

Su deseo de mantener el control de la alcaldía es tal que al pedir licencia ante el Congreso de la Ciudad de México para buscar una candidatura a diputación federal, lo hizo por 93 días, con la intención de regresar a la alcaldía un día después de las elecciones; ello fue interpretado por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Federico Döring, como la intención de controlar la entrega administrativa. Las licencias sólo se pueden pedir por 60 días o son definitivas, que fue la manera en que finalmente aprobaron los diputados locales la licencia al alcalde.

De acuerdo con fuentes de la alcaldía, Moreno dejaría el cargo esta misma semana pues la licencia es a partir del 7 de marzo .

NADIE CONOCE CÓMO SE HICIERON LAS ENCUESTAS: BARRERA

En la encuesta organizada por la Comisión de Encuestas de Morena para Venustiano Carranza participaron tres candidatas: Lidia Bárcenas, Evelyn Parra -entonces con tres semanas de haber desembarcado en el partido- y Rocío Barrera, recordó esta última.

De acuerdo con Barrera, el triunfo de Parra parece haber sido resultado de un convenio entre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el presidente del partido en la capital Héctor Ulises García y Julio César Moreno.

"No encontramos otra razón. De la encuesta que dicen que ganó Parra, nadie sabe nada. De la gente que hemos visitado a nadie le llamaron, no sabemos cómo estuvo el tema de la encuesta, dicen que fueron 750 llamadas telefónicas. No hubo un mecanismo para saber cuándo la harían, ni sabemos cuál es la metodología, solo lo que nos comentaron fue que la levantaron entre el 12 y 13 de febrero", dijo Barrera a La Silla Rota.

ACUSAN A LA GANADORA DE HABER RECIBIDO APOYO CON RECURSOS PÚBLICOS

Rocío Barrera asegura Como Parra tenía tres semanas de haberse afiliado a Morena, para apoyarla hubo un dispendio de recursos en ese lapso, con personal de estructura delegacional que iba con chalecos institucionales de la alcaldía, que llevaban pancartas diciendo ´aquí apoyamos a Evelyn´ y que pintaron bardas y repartieron volantes para hablar de ella.

CACIQUE Y VIOLENTADOR

Julio César Moreno llevaba una carrera de dos décadas como perredista, partido por el que fue diputado federal, asambleísta, jefe delegacional entre 2006 y 2009 y ahora se ostentaba como "el primer alcalde de Venustiano Carranza". En el partido además fue Consejero Estatal capitalino.

Lejos se ven los tiempos en que criticaba que los de Morena se colgaran de la imagen de Andrés Manuel López Obrador para ganar, tal como declaró el 18 de junio a El Sol de México.

Ese es un detalle que no olvida Barrera.

"Siempre ha hablado muy mal de Morena y en contra del presidente, con mensajes de odio. Hoy resulta que lo reciben con bombo y platillo, mientras que quienes construyeron Morena en Venustiano Carranza desde hace mucho tiempo han sufrido agresiones de su parte. En 2018 levanté una denuncia por uso excesivo de la fuerza. Me sacaron de una unidad habitacional con pistola en mano, gente que él mandó a intimidarme. Lo conocemos desde hace muchos años, esa es su forma de agredir a quienes no coinciden con él, pero ahora resulta que es muy morenista y se nos olvidaron muy rápido los agravios".

Se le mencionó a la diputada que en 2015 Esthela Damián -ahora encargada del DIF capitalino- se salió del PRD porque quería contender por la delegación, pero no pudo hacerlo, algo de lo que responsabilizó a Moreno. También lo acusó de atacar a personas pertenecientes a su equipo.

"Es un violentador, me sorprende porque Morena que tiene principios de no robar, no traicionar y no mentir, él no los cumple porque sí roba, él si miente y traiciona; es un tema muy complejo el hecho de que en tres semanas se haya pasado a Morena. Y hoy tenga todos los privilegios".

Respecto a Parra, explicó que forma parte del mismo equipo. Consideró que los antecedentes de quien será candidata a alcaldesa no son destacados, y aunque ella diga que en el Congreso local vota por Morena, no ve nada trascendente en favor de la 4T.

15 AÑOS EN EL PODER; LO ACUSAN DE CACIQUE

Moreno gobernó por primera vez entre 2006 y 2009 y regresó en 2018. Pero además su hermano fue jefe delegacional de la misma demarcación, también bajo las siglas del PRD, entre 2015 y 2017.

Ahora, con Morena, Moreno buscará una diputación federal. Pero además ha construido un cacicazgo de 15 años al también imponer a cercanos. "Ha dejado a amigos y a su hermano y repitió de 2018 a 2021 y quiere tener en el cargo a una persona allegada, cuya única virtud es serle leal", consideró Barrera.

DEL ODIO AL AMOR

Muy atrás quedaron las épocas en que el alcalde de Venustiano Carranza, el entonces perredista Julio César Moreno iba al Congreso de la Ciudad de México, de mayoría morenista, a quejarse por la falta de recursos que les asignaban a las alcaldías.

"Hemos venido a la baja, pareciera letra muerta lo establecido en nuestra Carta Magna, ya que, en lugar de contar con mayores recursos en las alcaldías, se nos están otorgando menos recursos que cuando éramos delegaciones políticas", reprochó el 18 de noviembre del año pasado, hace menos de 4 meses y recordó que la demarcación -que entre él, su hermano y allegados han gobernado los últimos años- en 2020 sufrió una reducción presupuestal de 234 millones de pesos debido a la pandemia.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, la morenista Guadalupe Morales, expresó entonces su preocupación por el problema generado por la falta de emisión del comprobante de pago en los estacionamientos de los mercados públicos. Una preocupación que también externó la panista Gabriela Salido, al plantear que no se incluían en el presupuesto los ingresos autogenerados.

Otra posible irregularidad es la que planteó la diputada petista Jannette Guerrero Maya, a quien no le quedaba claro el destino de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del ejercicio fiscal 2020.

Ese día, en la comparecencia, el alcalde Moreno contó con una aliada, la entonces perredista Evelyn Parra Álvarez, quien tuvo palabras de elogio para Moreno. Dijo que era "un alcalde de pie, de campo, que, no importando la hora, él siempre está en territorio checando que todo funcione bien en los mercados, en las calles, en todos lados, porque su labor es atender a la ciudadanía".

También hubo palabras de aliento, como la de su entonces compañero de partido, el perredista Víctor Hugo Lobo, quien afirmó que la Venustiano Carranza es la alcaldía que mejor ha ejercido el presupuesto, de todas las que se habían presentado.

Cuando el 24 de enero el alcalde anunció que se afiliaría a Morena, hubo duras palabras de la dirigencia perredista en la capital, encabezada por Nora Arias -pareja de Lobo- contra la decisión de Moreno. La calificó de traición.

"Hoy hay personas que ya no coinciden con esos principios y se han dejado convencer por el ´canto de las sirenas´ al anteponer intereses personales que solo reflejan ambición de poder. La Dirección Nacional Ejecutiva refrenda lo expresado por el presidente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, quien ha señalado como una ´incongruencia absoluta y traición a los principios´ lo acontecido con el alcalde de Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Efectivamente, las y los dirigentes nacionales de este partido condenamos la traición que se ha hecho a la ciudadanía que votó no por una persona en específico, sino por los ideales de la única fuerza partidista de izquierda democrática en el país".

LA PERREDIZACIÓN DE MORENA

A la legisladora Guadalupe Morales, quien fue alcaldesa de Venustiano Carranza por el PAN, y ahora está en Morena, le preocupa la perredización de Morena y que a través de protestas, como la registrada el sábado en la ciudad de México contra la incorporación de Moreno y las candidaturas de Dolores Padierna y Eduardo Santillán a las alcaldías de Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, se cuestione lo que decidió la dirigencia.

"Algo que dañó al PRD y ahora a Morena es la falta de institucionalidad; esté de acuerdo o no en su incorporación, lo más importante es la institucionalidad. En política como en el ejército simplemente se acatan las decisiones, si yo no soy ni estoy en el nivel de dirección para hacer un cambio, para poder opinar, lo que me corresponde es respetar a las autoridades y a quien hizo ese convenio, estamos dañando a institución no a la persona, aunque las personas no cambiamos".

Pese a ello, reconoció que no entiende "el camuflaje", pero ella también se cuadra. "No me queda más que respetar las decisiones del partido".

-¿La llegada de él les pueda hacer daño?

-En él estaría enmendar para que esto no fuera así, y que se haga responsable el partido y utilice las medidas correspondientes para que no vaya a dañar -concluyó.

Y mientras todo esto pasa en Morena, la Alianza Va por México, integrado por PRD, PAN y PRI todavía no decide quien será su candidato a la alcaldía.

La Silla Rota buscó tanto al alcalde, Julio César Moreno, como a quien será la candidata de Morena a la alcaldía de Venustiano Carranza, Evelyn Parra. Pero no hubo respuesta de ninguno de ellos.

fmma