Venta de plumas bala crece ante ausencia de regulación

Son promocionadas como armas de defensa personal, pero en los hechos ya han cobrado vidas y son usadas por delincuentes para asaltar.

Las llamadas plumas bala se venden en internet vía Facebook o incluso en Mercado Libre.

La joven Aideé “N” de 18 años aparentemente recibió una bala de una pluma pistola que fácilmente se consigue en internet por entre 400 y 1000 pesos.

La estudiante del CCH Oriente murió cuando era trasladada al hospital del ISSSTE Zaragoza.

Los funcionarios capitalinos confirmaron que el disparo se realizó al interior del plantel estudiantil, de acuerdo con los primeros datos recabados por Policías de Investigación y peritos.

Una investigación de Reforma del 2017 registra que quien oferta el dispositivo asegura que una laguna legal en las leyes mexicanas impide tipificar la pluma pistola como un arma a pesar de que usa balas calibre .380 y .22.

"La pluma pistola no encuadra en la hipótesis del artículo Noveno de la Ley por no ser en sí o per sé una pistola semiautomática o bien un revólver, siendo indebido que un juzgador trate de embonar este tipo de artefactos en cualquiera de dichas hipótesis por no estar tipificado como tal", según el vendedor.

Sin embargo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos define a las pistolas calibre .380 como de uso exclusivo del Ejército.

Además, cualquier tienda que pretenda ofrecer armas cuyo calibre sea permitido, debe estar registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ser objeto de auditorías periódicas.

OTROS CASOS EMBLEMÁTICOS

En julio de 2016, en un accidente casero mientras disfrutaba su día de descanso quien fuera la secretaria de Salud de San Luis Potosí, doctora Mónica Liliana Rangel Martínez se 'autodisparó' en el pecho con un arma conocida como "pluma de defensa personal" que en su interior contenía una bala calibre 22.

Fue trasladada al Hospital de Axtla de Terrazas de dónde la funcionaria es originaria, con la bala en el cuerpo, pero consciente la encargada de salud de la entidad informó a través de las redes sociales.

“Fue un accidente casero, estoy muy bien, no es nada de peligro y efectivamente me están atendiendo aquí en el hospital Santa Catarina y en un momento más me traslado a San Luis para continuar con el tratamiento no hay nada de qué alarmarse”, informó en redes sociales.

En julio de 2017, un hombre del municipio de Tulancingo, Hidalgo, perdió la vida al dispararse en el ojo con un arma de fuego que tiene forma de ‘pluma’, se tienen indicios de que detonó la pistola de manera accidental.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Tulancingo-Cuautepec, a la altura de la ferretería con razón social Don Mario, ahí el hombre quedó tendido.

De acuerdo con los reportes oficiales, se trató de un hombre de 42 años identificado como I.A.S. quien presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego en el ojo izquierdo.

En la inspección ministerial, aproximadamente a 30 centímetros del cuerpo se encontró un arma de fuego hechiza tipo lapicero calibre 22, misma que habría estado manipulando y que accidentalmente accionó lo que le hizo perder la vida.

En abril 2017, un menor de edad fue detenido en Iztapalapa por vender cinco unidades de estas armas de fuego; de acuerdo con información referida por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, dichos artefactos tenían un cuerpo de acero y medían 14 centímetros.

Tan sólo un mes antes de éste último caso, un alumno del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel Azcapotzalco resultó herido cuando uno de sus compañeros ingresó a la escuela con una de estas pistolas y su mal manejo detonó el arma.

En enero dee 2018, el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Manera, informó sobre la detención de un hombre de 25 años de edad acusado de robo con violencia en transporte público, a quien le fue encontrada “una de estas pistolas tipo pluma”.

Pero la venta de este tipo de armas continúa dándose sin que exista alguna regulación al respecto, ni para su promoción, ni para su venta.

JGM