Vendedora de quecas muere en su cumple, no aguantó la neumonía atípica

Hace poco más de 15 días, Doña Lulú comenzó a sentir que el aire le faltaba. Conforme pasó el tiempo, la mujer de 65 años su estado de salud empeoró, y tuvo que ser internada de urgencia en hospital, donde finalmente perdió la vida. Según el diagnóstico médico su muerte fue por una neumonía atípica, pero sus familiares aseguran que a la víctima no se le practicó la prueba del covid-19.

La partida de la Lourdes, no sólo dejó un vacío en el corazón de sus hijos y hermanos, también en el de decenas de vecinos de la colonia Álamos, donde por más de 20 años vendió quesadillas y sopes en la calle 5 de Febrero.

Doña Lulu, murió el martes pasado, justo el día en que cumpliría 66 años, pero en vez de festejar con su familia, las cenizas de la mujer fueron entregadas en una urna de metal, lo que provocó aún más desconsolación entre sus seres queridos.

"La noticia nos consternó a todos, ella era una señora que siempre se veía saludable, era muy alegre, será difícil pasar por donde ponía su puesto y no verla, ya era parte de esta colonia, yo creo que todos hemos comido por lo menos una vez con ella", dijo Ofelia, residente de la Álamos.

En los próximos días, los vecinos se van a organizar para colocar un altar para honrar la memoria de Doña Lulú, quien toda su vida habitó en la colonia, así como sus hijos, quienes tienen un local en el mercado de la Álamos.

"Era una mujer honesta, respetable y que siempre ayudaba a los demás, siempre fiaba a los vecinos, a algunos como ya nos tenía confianza nos cobraba hasta la quincena, porque lo que era ella, la Birria y los Gallos, son como los lugares de comida que son más reconocidos en la colonia", señaló Rómulo, conocido de la mujer.

Doña Lulú, presentó síntomas similares a los que da a los enfermos de coronavirus, pero sus familiares no tiene certeza de que ella haya muerto por esta causa, ya que a la mujer no se le aplicó la prueba covid-19, pues su grave estado de salud no les permitió al personal médico realizársela.

(Sharira Abundez)