Vence plazo para tramitar por primera vez la credencial para votar

TOLUCA.-Por lapsos, miles de mexiquenses abarrotaron los 71 módulos del Instituto Nacional Electoral que hay en el Estado de México, la mayoría jóvenes, quienes han cumplido o van a cumplir 18 años de edad hasta el 6 de junio, pues este miércoles se les venció el plazo para obtener por primera vez su documento oficial y así poder votar en junio venidero.

En menos proporción acudieron personas para realizar cambio o corrección de datos en su credencial, "yo no tuve ningún problema para hacer mi trámite por Internet, yo cumplí los 18 años en enero pero sí me dio tiempo para sacar cita y venir a este módulo y poder votar ahora que se vienen las elecciones", comentó la señorita Rosa Icela Pérez, quien acudió al módulo del INE ubicado en la colonia Las Américas, en Toluca.

Mientras que el joven Mario Villarreal, coincidió con la señorita, al decir que tampoco tuvo problemas para obtener su cita al módulo y que una vez que esté lista su credencial la recogerá tanto para ir a votar el 6 de junio venidero como para realizar todo tipo de trámites, "si, claro que la recogeré, y no, no tuve problemas para obtenerla, aunque sí se me iba a hacer un poco tarde pues hoy se vence el plazo para los jóvenes que obtenemos por primera vez la credencial para votar".

Los jóvenes que han cumplido o que cumplirán 18 años hasta el 6 de junio y que tramitaron su documento oficial, tienen hasta el 10 de abril para recogerlo.

En este sentido, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en el Estado de México, Joaquín Rubio Sánchez, indicó que en los procesos electorales pasados, entre 125 mil y 160 mil credenciales para votar con fotografía se echaron a perder porque no se recogieron.

Desde el mes de agosto pasado, que fue la reapertura de los módulos, a inicio de este mes de febrero, se habían atendido hasta dos millones de mexiquenses en los módulos del INE y se llegó a calcular que al día habían acudido 19 mil ciudadanos, cifra que se elevó en fechas recientes a los 23 mil diarios.

Finalmente, el INE en el Estado de México, prevé que a la fecha hay 12 millones 300 mil mexiquenses que podrán votar el próximo 6 de junio, fecha en que se renovará el Congreso y los 125 ayuntamientos.





