Ven ruptura en PRI Edomex que podría afectar elección

El PRI enfrenta actualmente una ruptura interna que podría afectar al candidato presidencial, José Antonio Meade, consideró el politólogo José Fernández

NORMA GARCÍA 29/01/2018 03:11 a.m.

ESTADO DE MÉXICO.- El PRI en el Estado de México enfrenta actualmente una ruptura interna que podría afectar las posibilidades de su candidato presidencial, José Antonio Meade Kuribreña, de ganar la entidad, consideró el politólogo José Fernández Santillán.

Afirma que es previsible que en las próximas elecciones presidenciales el electorado mexiquense tenga un comportamiento similar al de la elección de gobernador, lo cual afectaría al PRI por la poca diferencia con la que ganó a la candidata de Morena, Delfina Gómez.

Aunado a ello el doctor por la Universidad de Turín señaló la ruptura interna en el partido, ocasionada por la imposición de liderazgos en la institución.

"(Puede ser) muy similar, sí, pero nada más que el que lleva la voz cantante ahora no es el PRI. Para las pasadas elecciones todo el PRI estaba organizado bajo la dirección de un personaje (Carlos Iriarte, presidente del PRI estatal) y todo caminaba perfectamente, pero Alejandra del Moral fue impuesta por Luis Videgaray como lideresa del PRI y todo empezó a desencuadernarse porque no se sabía quién mandaba. Ahí fue cuando Alfredo del Mazo comenzó a perder fuerza por la desorganización que provocó la intromisión de Luis Videgaray. A duras penas se mantuvo la unidad con los partidos de coalición y a duras penas se logró la victoria de Alfredo del Mazo", indicó.

El investigador político y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias refirió un enfrentamiento entre la clase política tradicional y los nuevos liderazgos, identificados como tecnócratas.

"El conflicto se prolongó y llega hasta el día de hoy porque no se logró la unión; si eso pasa a nivel local pasa igualito a nivel nacional, es decir, la tecnocracia colonizó al PRI con la presencia de Enrique Ochoa, que no tiene experiencia alguna en términos políticos. Ese grupo de tecnócratas le dio paso a José Antonio Meade pero hay un conflicto interno (...) los tecnócratas que rodean a Meade no trabajan coordinadamente con los políticos del PRI y eso les puede costar la Presidencia de la República. Hay un pleito".

Según datos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en la elección de 2017 a gobernador, el PRI en solitario recibió 1 millón 805 mil 745 votos, mientras que los partidos en coalición (PVEM-PANAL-PES) le sumaron 172 mil 663 votos con lo que Del Mazo logró ganar a la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, quien obtuvo 1 millón, 871 mil 542 votos sin contar con el apoyo de otros partidos.

Para los próximos comicios locales, el Instituto Electoral mexiquense sólo registró las alianzas Por el Estado de México al Frente, que integran PAN-PRD-MC, y Juntos Haremos Historia conformada por Morena-PT-PES; es decir, el PRI en el Estado de México irá sólo en las próximas elecciones, sin el apoyo de los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y PES; con los dos primeros participó en conjunto durante los últimos 18 años.

Ni Panal ni PVEM han reconocido públicamente que haya habido una ruptura con el PRI pero fuentes consultadas en cada partido señalaron un incumplimiento por parte del gobernador Alfredo del Mazo para darles espacios de primer nivel en su gabinete.

Según Ulises Corona, académico de la UNAM en Ciencias Sociales, esa situación no afectará al PRI pues tiene recursos, operadores, y un voto efectivo que le dará ventaja.

"En el Estado de México el PRI sigue teniendo un voto efectivo creado a partir de dádivas; ese voto efectivo está muy bien aceitado en términos de movilidad electoral, ese voto efectivo -me parece- está muy por arriba de la suma de votos del resto de los partidos. De Morena demos gracias si mantienen tantito igual la votación que en la elección última; van a disminuir drásticamente porque el presidente de México, el Grupo Atlacomulco y el actual gobernador del Estado de México saben ganar elecciones. El presidente de México no va a perder una elección, y menos en su entidad", consideró Corona.

El entrevistado añadió que tener más opciones de elección favorecerá a la democracia mexiquense.

