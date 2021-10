Vecinos se pronuncian en contra de megaobra "Conjunto Estadio Azteca"

El Proyecto Conjunto Estadio Azteca es la nueva megaobra planeada para el Mundial de Fútbol en 2026 que se desarrollará en las instalaciones del deportivo, para ello se contempla la construcción de un centro comercial, un hotel con estacionamiento, un centro comunitario, estacionamientos y pozos de agua, en los límites entre Tlalpan y Coyoacán. Sin embargo, el Proyecto ha causado descontento entre los vecinos.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CONJUNTO ESTADIO AZTECA?

Para el desarrollo de esta megaobra se tienen contempladas al menos dos edificaciones bajo el concepto de un proyecto mixto: el primero es el Comercio Estadio en el Parque de Santa Úrsula ubicado en avenida Estadio Azteca número 42, para el desarrollo de un edificio de 4 niveles de doble altura para la zona comercial y 7 niveles de estacionamiento a la mitad de altura.

Además de un hotel con estacionamiento que involucra un edificio de 7 niveles distribuidos de la siguiente forma: en la planta baja un área comercial, lobby del hotel de doble altura y un nivel de estacionamiento; el nivel dos será para uso de estacionamiento y en los siguientes 5 niveles se desarrollará el hotel.

Mientras tanto el Centro Estadio será sobre Calzada de Tlalpan número 3475, en las instalaciones del Estadio Azteca, donde se le dará continuidad al Centro Comercial con un edificio de 3 niveles de doble altura, una planta libre con rampas de acceso vehicular al estadio y 5 niveles de estacionamiento; todo en el lado poniente del lugar donde actualmente está el estacionamiento del recinto.

¿YA INICIÓ O ESTÁ A CONSULTA?

La megaobra que repercutiría en al menos 17 colonias de ambas demarcaciones primero tiene que ser sometida a una consulta vecinal por disposición legal.

Para eso las consultas vecinales empezaron el lunes 11 de octubre a través de kioscos instalados en distintos puntos de Tlalpan y Coyoacán , el último día para asistir a las consultas será el 24 de octubre y brindan atención en un horario de diez de la mañana a una de la tarde.

La Silla Rota revisó en redes sociales y cuentas vecinales han denunciado que no se les avisó previamente sobre las consultas y al preguntar sobre el límite de la hora de atención se les indicó que sería a las tres; además, un grupo de vecinos reportó que al acudir a la una de la tarde ya no encontraron los módulos de opinión.

Sin embargo en redes sociales los vecinos insisten en que "la consulta es una simulación", pues la pregunta al acudir no es un sí o un no al proyecto, sino qué propuestas tienen los vecinos para que no les falte agua y no tengan problemas de drenaje.

Los colonos se oponen puesto que llevan años con falta de agua en sus hogares y deben recurrir al tandeo de agua, es decir solicitan pipas y por persona se les asigna determinados litros de agua cada cierto tiempo; a eso se le suman los problemas de tráfico y embotellamientos cada fecha de partido o evento e inundaciones por taponamiento de coladeras.

Mientras tanto una de las obras de mitigación que el complejo sugiere es la recaudación de agua a través de cinco pozos de infiltración de agua pluvial para suministrar agua potable a las colonias cercanas, mismos que serían operados por Sacmex.

COLONIAS EN LAS QUE IMPACTARÍA EL PROYECTO

Estas son las, por lo menos, 17 colonias que ha contemplado la empresa constructora para llevar a cabo la consulta vecinal.

- Belisario Domínguez

- Bosques de Tetlameya

- Cantera Puente de Piedra

- Cantil de Pedregal

- Comuneros Santa Úrsula

- El Caracol

- Isidro Fabela

- Joyas del Pedregal

- Pedregal de Carrasco

- Pedregal de Santa Úrsula

- Pueblo de Santa Úrsula Coapa

- San Lorenzo Huipilco

- Toriello Guerra

- Vergel de Coyoacán

- Vergel del Sur

- Viejo Ejido Santa Úrsula

- Villa Lázaro Cárdenas

TENEMOS AFECTACIONES DESDE MEGAPROYECTOS ANTERIORES: VECINOS

Enrique Da Silva, uno de los vecinos de las colonias antes mencionadas, señaló que está en desacuerdo porque "este tipo de proyectos aumenta la gentrificación de la zona y en vez de traer mejoras a las comunidades empeora la calidad de vida, además de que aumenta el costo de los servicios básicos y los problemas viales en la zona".

Sin embargo, este proceso de gentrificación señalado por Da Silva no es nuevo. El colono comenta que centros comerciales como Plaza Cuicuilco, Gran Sur y BeGrand hubo un aumento en las boletas del pago predial.

"Por ejemplo, en un predio de 250 metros cuadrados en la colonia Isidro Fabela en Tlalpan hace 10 años se pagaban 800 pesos de predio y actualmente se está pagando 14 mil y podría seguir aumentando el precio junto con la plusvalía de la zona".

Otro problema es el del agua, Da Silva señala que con la obra de BeGrand Alto Pedregal se prometió que solucionarían el abastecimiento de agua, pero en realidad en colonias como Zapote, Isidro Fabela, Cantera y Pueblo Quieto comenzaron tener escasez del servicio. "La promesa del proyecto de hacer 5 pozos no solucionaría para nada el problema, al contrario lo empeoraría ya que habría más extracción de agua del mismo manto freático", señala el colono.

Finalmente, el vecino adelantó que líderes sociales y activistas de Tlalpan y Coyoacán se están organizando para hacer un frente común y fijar una postura única respecto a este proyecto para acordar las acciones a futuro.

