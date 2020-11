Vecinos rechazan plan de desarrollo; arriesga la Sierra de Tepotzotlán

TEPOTZOTLÁN.- Vecinos de las distintas comunidades y barrios de Tepotzotlán demandaron al gobierno municipal suspender la consulta ciudadana del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) hasta en tanto el semáforo epidemiológico cambie a color verde y sea segura la participación de todos los ciudadanos, pues aseguraron que actualmente no existen condiciones para revisar, analizar y proponer cambios al proyecto que consideraron como "amañado", al apostar por la urbanización e industrialización de este Pueblo Mágico y la desaparición del parque estatal "Sierra de Tepotzotlán".

Entrevistados por separado, líderes vecinales lamentaron que el gobierno municipal, que encabeza Ángel Zuppa Núñez, haya sometido a la consulta ciudadana en medio de la contingencia sanitaria y con un procedimiento en el que se advertía se quería hacer pasar como desapercibido, pues no se respetaron los mecanismos de máxima publicidad y la administración se limitó a ajustarse a los tiempos y procedimientos mínimos establecidos por el Estado de México, al considerar solo dos consultas públicas y 30 días para la revisión.

"Estamos inconformes porque el proyecto de modificación del Plan de Desarrollo Urbano cuenta con un planteamiento que se hizo detrás de un escritorio público y de una consultoría, sin considerar las problemáticas y necesidades reales de Tepotzotlán. Es un plan a modo el que se está tratando de implementar aquí, con consultas simuladas, porque se fueron a los mínimos de la ley y faltó difusión, por lo que tal parece que no se quería considerar a los ciudadanos", resaltó Enrique González, vecino de esta localidad e integrante de Ciudadanos Libres de Tepotzotlán.

Tras aclarar que no están en contra del desarrollo y progreso del Pueblo Mágico y subrayar la necesidad de contar con un PDU, pues el vigente tiene 17 años que no se actualiza, los líderes vecinales exigieron que el nuevo plan que se propone sea desechado y, cuando sea posible por la pandemia, se conforme otro proyecto en el que sean tomados en cuenta todos los sectores de la población, como el agrícola, industrial, turístico y los pueblos originarios, con el fin de que, en conjunto, todos determinen el futuro que se desea para los siguientes 30 años y en donde no se ponga en riesgo el pulmón de esta región; es decir, la Sierra de Tepotzotlán, ni el Santuario del Agua, ante la urbanización e industrialización que proyecta, pues, de lo contrario, se atentaría contra la calidad de vida de quienes ahí habitan.

EN PELIGRO, UN PULMÓN DEL VALLE DE MÉXICO

El líder vecinal, Alonso Estrada, destacó que el plan que se les presentó a los habitantes de Tepotzotlán para su aprobación, plantea que el área urbanizable de este Pueblo Mágico pase de entre el 16 y 18 por ciento al 67 por ciento, a través de cambios de uso de suelo, pero también propone cambios en zonas urbanas de mediano impacto para que se industrialicen y, en su caso, poder recurrir a la especulación en el valor del suelo y en la normatividad en la materia, lo que llevaría a los funcionarios a cometer actos de corrupción.

Consideró que, entre los riesgos más graves que advierten los ciudadanos, es que no se contempla la zona de amortiguamiento de la Sierra de Tepotzotlán y señala que todo lo que no esté integrado en el mismo o en los planos, podrá ser determinado y dictaminado por la Dirección de Medio Ambiente, sin necesidad de análisis del Gobierno del Estado de México, por lo que, de aprobarse, cualquier terreno de lo que hoy es pastizal, podría ser decretado con un uso de suelo para desarrollar un conjunto urbano o instalar una industria en las inmediaciones de este pulmón del Valle de México, además de que esto impediría la recarga de los mantos acuíferos en el Santuario del Agua, el cual forma parte de la reserva de Zumpango.

"Este plan es la llave que abriría la puerta para hacer todos los cambios de uso de suelo que quieran, pues todo el Parque Estatal de la Sierra de Tepotzotlán cambió de nomenclatura y los pastizales no aparecen lotificados en los planos, por lo que el director de Desarrollo Urbano o de Medio Ambiente podrán hacer los cambios de uso de suelo que deseen, lo que pone en riesgo al área natural protegida", aseveró.

Alonso Estrada advirtió que dicho plan también establece un posible crecimiento de la zona federal que hoy ocupa la Guardia Nacional para su entrenamiento, pues los cambios planteados apuestan por extender la zona habitacional, lo que la pone como una zona con alto riesgo de urbanización, además de que dejaría abierta la posibilidad para consolidar el proyecto religioso que ha anhelado el alcalde y también mayordomo desde hace algunos años, acerca de colocar una imagen de un Cristo gigante en la sierra, a lo que se han opuesto los vecinos por varios años.

Asimismo, de acuerdo con los inconformes, privilegiaría el crecimiento del corredor comercial norte y sur, con la instalación de nuevas naves industriales; el primero, por su colindancia con la autopista México-Querétaro, lo que lo haría atractivo para la inversión; y el segundo, saturaría más la zona de los Arcos del Sitio, la cual ya comienza a presentar el desbarrancamiento de la sierra, por los proyectos que se autorizaron en esta zona en el pasado.

LEGISLADORES PIDEN INTERVENCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

La inconformidad de los ciudadanos llegó a la 60 Legislatura mexiquense, cuya bancada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó un punto de acuerdo de urgente resolución para que la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México observara el proceso que se está llevando a cabo en este municipio, con el fin de cambiar el uso de suelo de una parte del Parque Estatal de la Sierra de Tepotzotlán, al tiempo en que exhortaba al presidente municipal, Ángel Zuppa Núñez, a transparentar e informar los alcances de este proyecto y trabajar en coordinación con el gobierno estatal, para no transgredir la legalidad del procedimiento.

"En la Gaceta de Gobierno del 26 de mayo de 1977 se publicó como Decreto del Ejecutivo la creación del Parque Estatal denominado Sierra de Tepotzotlán; en dicho documento, se declaró el uso preferente para el establecimiento de áreas arboladas y de recreo para los habitantes de la zona, así como para el turismo en general, y la prohibición de realizar construcciones en el perímetro del parque que pudieran obstaculizar su funcionamiento.

"Sin embargo, el presidente municipal de Tepotzotlán, en audiencias públicas, dio a conocer un proyecto propuesto por el ayuntamiento que preside y que tiene como fin la modificación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, pero, en dichas audiencias, la ciudadanía constató que el mencionado proyecto no cuenta con la metodología necesaria para sustentar y llevar a cabo una consulta de modificación para el plan, de ahí la importancia que requiere la propuesta", resaltó el coordinador de los diputados perredistas, Omar Ortega Álvarez.

AMPLÍAN CONSULTA CIUDADANA

La Silla Rota buscó al Ayuntamiento de Tepotzotlán sin que se tuviera éxito; sin embargo, la información que se obtuvo fue que la consulta pública se amplió hasta el 7 de diciembre para que los ciudadanos puedan seguir revisando el documento y puedan aportar sus comentarios en torno a la propuesta.

Asimismo, se están realizando audiencias en cada comunidad de este Pueblo Mágico, aunque no todas han estado dispuestas a recibirlas y existe una negativa generalizada a que se apruebe dicho plan, si no está integrado con las aportaciones de los ciudadanos.

No obstante, los vecinos de Tepotzotlán señalaron que continuarán con la resistencia civil para que la aprobación del PDU se posponga hasta que sea seguro discutirla, al tiempo en que se mantendrán reuniones con los representantes populares como los regidores y los legisladores locales, con el fin de que éstos se sumen al rechazo de este documento y se solicite la integración de uno nuevo.





(Sharira Abundez)