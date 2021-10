Vecinos piden reforestar campo de fútbol americano en Atizapán, tras desalojo

ATIZAPÁN.- Hace un mes, tras una resolución de un tribunal fueron desalojados los jugadores de fútbol americano y sus entrenadores del estadio del Club Raiders Arboledas en Atizapán de Zaragoza; en la recuperación del predio intervinieron policías municipales.

El campo de 8 mil metros cuadrados ha sido declarado área verde y será reforestado.

La Asociación de Colonos de Mayorazgo de los Gigantes, Atizapán de Zaragoza, solicita que el predio que le quitaron a Club Raiders, sea reforestado como área verde, para beneficio de toda la comunidad.

En la ex cancha de los Raiders jugaban hasta 8 mil jóvenes, que hasta donde se sabe ya se incorporaron en otras canchas, y si no es así no es nuestra responsabilidad, dijo Hugo Quezada Domínguez, presidente de Colonos en Mayorazgo de los Gigantes en Atizapán de Zaragoza.

