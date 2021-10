Vecinos piden que llegue agua potable a San Andrés en Tlalnepantla

TLALNEPANTLA.- Un grupo de vecinos de San Andrés Atenco exigieron a directivos del organismo de agua potable OPDM les doten del suministro, el cual fue suspendidos de hace más de un mes.

El grupo de vecinos se colocó frente a las instalaciones del organismo descentralizado de agua OPDM frente al auditorio Algarabía, en la colonia Centro Histórico de Tlalnepantla, con cartulinas donde exhibieron sus demandas.

Luisa María Santos, explicó que desee hace más de un mes no les llega el servicio regular de abasto de agua, "mandan pipas pero no a todos nos llenan los tinacos y sisternas, no todos somos beneficiados. Queremos que llegue el agua por nuestras tomas domiciliarias", dijo.

(Vecinos manifestándose frente a falta del suministro de agua: Especial)

Cosultada al respecto Elizabeth Reyes, vocera del órganos de agua OAPAS, dijo que a estos ciudadanos se les ha estado apoyando con pipas, "pero ellos ya están desesperados" .

Refirió que los vecinos vienen a solicitar solución en el problema de escasez que sufren en su comunidad, "la situación es que por la baja del caudal que nos manda la CAEM a diario, ha impactado en el suministro del Tanque Tulpan, que es de donde se abastece parte de San Andrés", dijo la vocera".

(Oficina del Organismo Descentralizado de Agua OPDM: Especial)

Explicó que en días pasados se cortó el suministro al tanque Tulpan y se paró la dispersión a la línea Lomas Verdes- Tequexquinahuac, por parte de la CAEM, por reparaciones en una línea de distribución de Calacoaya (Atizapán), que requería el cierre del suministro, provocando que los tanques de almacenamiento no alcanzaran nivel y por ende no se tuviera suficiente caudal, para distribuir a estas colonias de San Andrés, Pueblo, Lomas de San Andrés y Ampliaciones".

Destacó que se sostienen pláticas con los pobladores de la zona afectada y tratarán de incrementarles el abasto con pipas, además de hacerles la revisión de los recibos de agua, para ver si son cumplidos.

CAO