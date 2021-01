Vecinos en Toluca exigen se retire carpa de pruebas covid de estacionamiento

TOLUCA.-Rotundo rechazo es el que muestran decenas de habitantes de la colonia Cuauhtémoc, ubicada en el centro de Toluca, pues de la noche a la mañana, una persona que se identificó con ellos con el nombre de Marco Antonio Ávila, implementó dentro de un estacionamiento una carpa para realizar pruebas rápidas de covid-19, las cuales supuestamente se entregan en solo 25 minutos.

Este lugar de diagnóstico se ubica en la esquina que conforman las calles de Juan Álvarez y Sor Juana Inés de la Cruz, donde se deja ver un inmueble en cuyo patio fue puesta una pequeña carpa de material plástico en colores rojo y negro donde se hacen las pruebas de la pandemia.

Los vecinos de la colonia Cuauhtémoc, alegan que el encargado nunca les comentó si estaban de acuerdo o no en que se pusiera en marcha este negocio cuya razón social es "pruebasrapidasmx".

Y es que para los colonos esto representa un riesgo diario, sobre todo para las personas de la tercera edad, que es el grupo más vulnerable a la pandemia, ya que dicen, habría mucha gente sobre las banquetas sin saber o no si son positivas a la enfermedad.

"Tengo entendido que para poner este tipo de negocios tienen que pedir el consentimiento de los vecinos, si para todos los demás establecimientos piden firmas y consentimientos, yo creo que cuando más en un centro así que ponen en riesgo a las familias que viven".

Esto va a ser un centro de contagio, la mayoría de los vecinos que viven aquí son de edad adulta, son de alto riesgo, esto va a ser un centro de contagio porque supongo que va a venir mucha gente y van a venir a consumir a los negocios que se han logrado mantener porque son de primera necesidad como recaudarías, cocinas económicas, restaurantes, pero ahora con esto van a venir y vamos a estar en riesgo todos, sabemos que nos podemos contagiar", enfatizó la señora Marcia Vilchis.

Y si bien están conscientes de que deben existir sitios donde la gente pueda realizarse sus exámenes de la pandemia, "pero no aquí, queremos que lo saquen de esta zona céntrica y que se lo lleven a otro lugar donde puedan tener todas las medidas de prevención y seguridad y que no nos pongan en riesgo", agregó la vecina de la calle Sor Juana Inés de la Cruz.

En tanto, el señor José Luis Martínez, afirmó que se entrevistó con el representante de "pruebasrapidasmx" y le comento que sus permisos estaban en trámite, "lo que está haciendo ese señor es lucrar con la ciudadanía, porque en realidad no tiene ningún documento que lo esté acreditando, que yo sepa, ningún negocio puede trabajar sin antes tener su documentación, el señor está atentado en contra de la salud de la ciudadanía, no es como él lo manifiesta, que él viene a ayudar, es erróneo, porque no puede ayudar afectando a terceros, lo que el señor está haciendo es un lucro de salud en contra de la gente".

Otra de las vecinas de la calle Juan Álvarez, externó que "ayer (martes), nos imaginamos un restaurante, algo de ropa, pero cuando colocaron el rótulo de pruebas rápidas y checamos en una página de Internet y son pruebas rápidas de covid sí nos afecta porque no es un lugar propio para sacar pruebas covid, además, todos los que somos de la tercera edad estamos en riesgo".

Al consultar en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), se explicó que se realiza la investigación sobre el funcionamiento de "pruebasrapidasmx", para saber si cuenta con aviso o licencia de funcionamiento, de no ser así se tendrá que sancionar.





(Sharira Abundez)