Vecinos demandan recuperar el Viaducto Elevado Bicentenario

NAUCALPAN.- Vecinos de los fraccionamientos La Florida, Hacienda de Echegaray y Hacienda de Cristo, así como de los poblados de San Mateo Nopala y Los Remedios, ubicados en Naucalpan, demandaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recuperar el Viaducto Elevado Bicentenario, toda vez que consideran que es una obra cara y que fue concesionada de manera ilegal a la empresa OHL Concesiones México S.A. de C.V., ahora Aleática S.A.B. de C.V., puesto que fue construida sobre un tramo federal.

Encabezados por el abogado Paulo Díez Gargari, alrededor de una centena de vecinos de dichas comunidades aseguraron que, por cerca de 10 años, la concesionaria ha explotado esta vialidad ilegalmente, debido a que la empresa no cumplió con el contrato que se estableció con el Gobierno del Estado de México, al no concluir la obra original, y pese a ello, ha aumentado los precios de manera permanente para los usuarios.

“Yo tengo que subirme al Viaducto Elevado todos los días para ir a mi trabajo que está en la Ciudad de México, ya que el Periférico Norte está saturado y no se avanza nuevamente ahora que regresó la nueva normalidad, pero es un abuso el cobro que la empresa hace a quienes la utilizamos, puesto que para un tramo de cuatro kilómetros debes traer mínimo cien pesos en tu TAG y, a lo largo de los años, se encarece más y más, sin que ninguna autoridad de oponga a ello. Considero que es un robo que las autoridades han permitido, no sabemos a qué costo”, subrayó Jaime, vecino de Hacienda de Echegaray.

De acuerdo con los colonos, a pesar de que las autoridades estatales prometieron a los vecinos que esta obra iba a promover el desarrollo de la región, mejoraría la movilidad y traería un beneficio directo para quienes habitan en los municipios de Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Tlalnepantla, entre otros circunvecinos, no han visto concretados los objetivos que se les presentó, debido a que el tránsito permanece afectado en la parte alta y baja, éste no cuenta con todas las salidas proyectadas, por lo que se tienen que incorporar en salidas anticipadas, al tiempo en que han tenido que erogar un recurso propio para tratar de ahorrar unos minutos para llegar a sus destinos.

PIDEN A LA SCT RESCATAR LA OBRA

De acuerdo con el abogado Paulo Díez, la obra debe ser recuperada por la dependencia federal, en beneficio de los ciudadanos, ya que el Gobierno del Estado de México había otorgado una concesión que no cumple con las condiciones que establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, debido a que un gobierno estatal no puede explotar vías federales, como es el caso de la autopista México-Querétaro, sobre la que está construido el Viaducto Elevado Bicentenario o, de lo contrario, tendría que ser la SCT, quien debería licitar la concesión.

“El Viaducto Bicentenario es uno de los ejemplos paradigmáticos de la corrupción peñanietista. Una corrupción que no fue casualidad, que no eran actos sistemáticos, sino que eran actos planeados, previamente acordados y planeados en la que estos señores se dedicaron a saquear al Estado de México y después al país. Éste es el ejemplo más grotesco de esa corrupción entre la administración y OHL, que hoy se llama Aleática, porque hoy nos quieren decir que todo está arreglado, pero es una burla, porque el beneficiario no ha desaparecido y esa corrupción sigue generando beneficios que, si no hacemos nada, van a seguir gozando de ellos durante décadas”, comentó.

Recordó que esta autopista urbana está construida sobre la autopista México-Querétaro, considerada un bien nacional, por lo que nadie puede usarla, explotarla o aprovecharla sin concesión de la SCT.

“Esta concesión fue regalada a OHL, a pesar de que existía por lo menos otra oferta que era infinitamente mejor. El gobierno del estado pudo haber pedido al gobierno federal una concesión, como se hace siempre, tenemos muchos casos en los que un gobierno de un estado le pide una concesión al gobierno federal y éste se la entrega de manera directa porque lo permite la ley, pero si la administración estatal quiere a su vez traspasar la construcción, explotación y el mantenimiento, lo tiene que hacer a través de un procedimiento de licitación que cumpla los requisitos de la ley federal, lo cual no ocurrió”, destacó.

Detalló que si el gobierno estatal hubiera hecho un proceso de licitación como lo establece la ley, al menos 200 millones de pesos estarían ingresando a las arcas estatales como contraprestación por la explotación de la vía y no de solo cinco millones de pesos como ocurre ahora, pues no se recibe ni el cinco por ciento de los ingresos que obtiene la empresa por las cuotas de peaje de dicha vía.

NIEGA SCT QUE HAYA ENTREGADO CONCESIÓN AL EDOMEX

De acuerdo con la Solicitud de Información 2926-19 de la SCT, de fecha de 15 de octubre de 2019, la Dirección General de Desarrollo Carretero reconoce que el gobierno federal no ha suscrito algún convenio, contrato, acuerdo, permiso, autorización o licencia a favor del Estado de México, para que la administración estatal pueda otorgar en concesión la construcción, operación explotación y mantenimiento del Periférico Norte, en el tramo que comprende del Ex Toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan, hasta el fraccionamiento Valle Dorado, en Tlalnepantla, así como del kilómetro 23 al 44 de dicha vía, pertenecientes a los municipios de Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán.

Aunque la dependencia federal sí reconoce que se otorgó una concesión al Fondo Nacional de Infraestructura desde el pasado 03 de septiembre de 2011, para explotar la autopista México-Querétaro, desde el kilómetro 32+858 hasta el 207+330; es decir, que el Viaducto Elevado Bicentenario estaría operando sobre otra de jurisdicción federal.

Cuestionado sobre el tema, la empresa Aleática, actual concesionaria de esta autopista urbana, señaló que quienes promueven esta medida desconocen la validez del Título de Concesión que el Estado de México licitó de forma pública y competitiva para la operación del Viaducto Elevado Bicentenario, puesto que dos tribunales federales, en primera instancia en 2017, y en revisión en 2019, desecharon estos argumentos de que la concesión sería ilegal.

INVESTIGACIÓN EN PROCESO

En noviembre de 2019, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, reconoció que el Viaducto Elevado fue construido sobre una vía federal y no tendría por qué explotarlo el gobierno mexiquense desde la administración estatal del ex presidente Enrique Peña Nieto, por lo que anunció que investigaba bajo qué esquema se había otorgado la concesión a favor de OHL Concesiones México S.A. de C.V., pues, en dado caso, tendría que ser usado por un sistema de autopistas federal, pero, hasta ahora, no se ha dado a conocer un resultado del mismo.

Este hecho también propició que la 60 Legislatura del Estado de México presentara un exhorto a la SCT para que la dependencia federal emitiera la declaratoria de rescate de la concesión en propiedad de Aleática S.A.B. de C.V. y, de ser necesario, asegure la obra, instalaciones, así como los bienes muebles e inmuebles que persisten por la explotación de esta vía de cuota, con base en las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y la de Vías Generales de Comunicación, sin avances recientes.

De acuerdo con el diputado local, Max Correa Hernández, la explotación de esta vía por parte de Aleática forma parte de los múltiples casos en donde ha prevalecido la corrupción e impunidad, por parte del entonces gobernador Enrique Peña, así como de su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, recientemente fallecido a causa de un infarto al miocardio.

“Y todavía se pretende el engaño, porque Aleática sigue cotizando en la bolsa y sigue engañando a los accionistas de la empresa, al usufructuar una obra de infraestructura que está viciada desde su construcción y en la concesión”, comentó.

Agregó que ésta es solo una de al menos tres obras que se realizaron en ese sexenio estatal y que hoy están concesionadas a privados como es el caso de la carretera Panamericana, en el tramo Toluca-Atlacomulco; y el Circuito Exterior Mexiquense, cuya renovación del contrato costará cerca de 8 mil millones de pesos a los mexiquenses, a pesar de que también están construidas sobre terrenos federales.

OBRA INCONCLUSA

El 07 de mayo de 2008, el Gobierno del Estado de México otorgó a la empresa OHL Concesiones México, filial de OHL, la concesión del Viaducto Elevado Bicentenario con una vigencia inicial de 30 años.

Para su edificación, la filial solicitó dos préstamos por cinco mil 500 millones de pesos de los seis mil 913 millones que se requirieron para construir los 21.8 kilómetros de vías elevadas, que corren desde el ex Toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan, hasta el kilómetro 44 de la autopista México-Querétaro, en Tepalcapa, Cuautitlán Izcalli, mismos que se conectan con las autopistas Urbana Norte, en la Ciudad de México; así como México-Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense, en el norponiente del Estado de México.

Sin embargo, dejó pendiente la construcción del tramo 3, que conectaría a Tepalcapa con la caseta Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro, además de concluir el tramo norte, el cual solo está terminado hasta Ciudad Satélite, lo que la ha hecho una vía reversible a lo largo de estos años.

(Sharira Abundez)