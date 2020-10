Vecinos de Tlalnepantla temen colapso de puente vehicular por desgaste

"El puente es muy viejo y no se le ha dado mucho mantenimiento, a pesar de que todos los días es usado por miles de automovilistas que lo ocupan para incorporarse a Periférico Norte o continuar su camino a Atizapán. A mí nunca me había tocado verlo tan desgastado y nos preocupa su estado, porque no solo pasan vehículos particulares por aquí, sino que también lo usan muchos tráileres y camiones pesados", comentó Celia Ruiz, vecina de Rincón del Valle.