Vecinos de Tlalnepantla buscan restringir los accesos a fraccionamientos

TLALNEPANTLA.- Representantes de 25 fraccionamientos de distintos puntos de esta alcaldía, proponen reglamentar el uso de accesos controlados de las unidades habitacionales por razones de seguridad de sus moradores, con base en modelos que en otros países han dado buenos resultados, donde predomina el consenso vecinal.

La petición la realizó ante los integrantes del cabildo el segundo síndico Eduardo Guerrero, quien expresó en su argumentación que "los vecinos quieren proteger su vivienda, a su familia y a sus bienes, quieren recuperar esa tranquilidad perdida desde administraciones anteriores, por ello es que proponen una reglamentación que les ayude a buscar una mejor calidad de vida".

Héctor Sánchez, a nombre de la "Coalición por Tlalnepantla" AC, dijo que el modelo que presentarán como iniciativa o proyecto de Ley, no implica que se tenga que cerrar u obstruir las calles, sino que sean las calles de acceso controlado, pero avalado por el principio constitucional, considerando el libre tránsito con salvedades o excepciones priorizando la seguridad de los habitantes.

Añadió Héctor Sánchez que buscan que primero desde el cabildo reglamentar el uso de los accesos controlados, interconectados con las policías municipales, estatal y federal, para garantizar la seguridad en los fraccionamientos. Lo cual buscan llevar a nivel legislativo para que, mediante una modificación a la Constitución, básicamente el proyecto es una aplicación de dispositivos de seguridad conjunto.

"Es una gendarmería que en ningún momento impedirá el paso a nadie, pero que refuerza la organización vecinal al tema de seguridad ligado a la policía municipal, Seguridad Ciudadana y Policía Estatal", dijo.

El segundo síndico añadió que no implica El enrejar las calles de los fraccionamientos no enrejar, porque esa actividad esta permitida pero no legalizada, y es por eso que en este proyecto de los vecinos se incluye la reglamentación de los enrejados.

"Hay comunidades que tienen sus calles enrejadas desde hace más de 20 años, que iniciaron con una petición de seguridad hecha a la autoridad, pero al hacer caso omiso, al no cumplir con patrullas y no garantizar la seguridad, la gente se vio obligada a cerrar sus calles por consenso", dijo el funcionario.

Destacó el síndico que si hay un solo ciudadano que este en contra de proyectos de seguridad, como el que presentan los vecinos, descarta el consenso general y éste va a requerir al Ayuntamiento que intervenga para el retiro de los enrejados, por ejemplo, "pero cuando hay consenso, hay simbiosis del gobierno y ciudadanos, entonces se puede avanzar en programas y políticas públicas en favor de la población en general", refirió.

fmma