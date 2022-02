Vecinos de Santiago Tianguistenco protestan por envenenamiento de perros

Hace unos días, Jack, un pequeño perro de nueve meses, se escapó de su casa, por lo que su dueño, Christian, salió a buscarlo. Recorriendo las calles del centro del municipio mexiquense de Santiago Tianguistenco, encontró a una jauría, ahí estaba su can, convulsionando, a punto de morir.

Esa noche, seis perros murieron porque ingirieron comida envenenada, pero en las últimas semanas han sido más de 30 caninos con el mismo destino. Es por ello que los vecinos de este pequeño municipio del Valle de Toluca decidieron manifestarse.

Con pancartas en los suéteres de los peludos, acompañaron a sus dueños, pues ellos también están expuestos.

Denuncian envenenamiento de perros callejeros

"Grabé cómo estaban convulsionando los perritos, aquí en el centro, y me di cuenta que estaba mi Jack. Era un miembro de la familia y a mi esposa se le había escapado, ya no pude hacer nada, eran como las dos de la mañana, ¿para dónde corría?, le dimos leche, le provocamos el vómito, pero murió en mis brazos", comentó Christian.

Los vecinos de Tianguistenco marcharon de manera pacífica alrededor del palacio municipal y entregaron un pliego petitorio para solicitar la creación de un albergue en la demarcación para que los perros callejeros sean atendidos, rehabilitados y puestos en adopción.

Dueños y mascotas protestan contra el maltrato animal

Debido a que el Código Penal del Estado de México incluye el maltrato animal -envenenamiento y muerte provocada-, los dueños de los perros afectados presentaron una denuncia ante la fiscalía mexiquense.

DELITO EN AUMENTO

Datos del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca refieren que, desde el año del confinamiento (2020), las denuncias por maltrato y abandono de animales de compañía aumentaron, tendencia que se vio reflejada en otros municipios.

Actualmente, en el Estado de México este delito amerita de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 150 días de multa.

Sin embargo, la crueldad hacia los animales es otro de los daños colaterales de la pandemia, pues tan sólo en 2020 la Procuraduría de Protección al Ambiente de la entidad (Propaem) recibió mil 31 denuncias por actos de violencia cometidos principalmente contra perros y gatos.

En tanto que se aprobó en la Legislatura mexiquense que, a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrán de tres a seis años de prisión, que se incrementarán hasta en una mitad, es decir, hasta nueve años, cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales. Además se establecen multas por estos delitos que van de 26 mil 800 hasta más de 40 mil pesos.

Protesta por maltrato animal

También se contempla que todos los ayuntamientos deberán crear una Unidad y un Consejo Municipal de Control y Bienestar Animal, y esa fue justamente la exigencia de los habitantes de Santiago Tianguistenco.





