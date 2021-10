Vecinos de Paseos del Bosque denuncian deforestación ilegal por ampliación de panteón

NAUCALPAN.- Vecinos del fraccionamiento Paseos del Bosque buscan ampararse contra la ampliación del panteón Parque Memorial del grupo Gayosso, que al iniciar obras de manera irregular destruyeron una zona boscosa que correspondería a la unidad habitacional.

Liliana Velarde, representante de los Colonos de Paseos del Bosque explicó que desde hace varias semanas maquinaria pesada se encuentra limpiando un predio adjunto al fraccionamiento, con el fin de ampliar su zona de espacios para sepulturas de cuerpos, de manera irregular.

Destaca que Grupo Gayosso está destruyendo un predio, que dice ser de su propiedad, no obstante, no ha mostrado prueba alguna de que así sea, no ha pagado predial, y sus planos de propiedad no coinciden ni con los del gobierno municipal, ni con los de la asociación de colonos.

"Están destruyendo una zona boscosa con decenas de árboles sanos y afectando el hábitat de varias especies animales y vegetales", refiere Liliana Velarde en entrevista.

Explica al respecto que a lo largo del tiempo ha habido mucha confusión, debido a que los planos están indefinidos, que validen si es su propiedad, porque hay datos que no corresponden, señaló.

Los colonos, personal de la empresa Gayosso y del gobierno municipal han realizado reuniones desde hace más de un año, sin que hasta ahora hayan logrado consenso en cuanto a la definición de la propiedad, que los vecinos tienen marcada como área verde.

Por lo anterior es que piden que se suspendan los trabajos por parte de la empresa Gayoso que pretende hasta que haya una resolución definitiva, y que deje de derribar el bosque que queda.

La empresa Gayosso ha mostrado su interés por lograr un consenso con los vecinos, sin embargo, hasta ahora no ha mostrado proyecto alguno que defina que no van a colocar tumbas al lado de las viviendas del fraccionamiento.

El Gobierno Municipal por su parte se informó que mantendrá las pláticas, y buscará que quienes se ostentan como propietarios muestren mediante escrituras la legal posesión del predio en el que actualmente trabajan.